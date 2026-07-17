Профессор объяснил, почему на Урале все чаще возникают грозы

Профессор объяснил, почему на Урале все чаще возникают грозы Географ Шихов: частые грозы на Урале обусловлены господством циклонов

Грозы стали чаще возникать на Урале из-за господства циклонов и постоянных затоков на территорию теплого влажного воздуха, заявил в беседе с РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов. По его словам, повторяемость смерчей в регионе близится к рекордной.

На Урале в этом году высокая повторяемость гроз, близкая к рекордной. Связано это с особенностями атмосферной циркуляции: постоянные затоки теплого и влажного воздуха, господство циклонов. Высокая влажность также способствует возникновению смерчей, — заявил Шихов.

Он добавил, что зафиксированный накануне смерч в Учалинском районе в Башкирии оказался слабее, чем июньская гроза в Кушве в Свердловской области. Ученые также узнали о еще нескольких ранее незамеченных погодных явлениях.

Ранее смерч накрыл село Турумбет в Аургазинском районе Башкирии. Он повредила фасад и кровлю частного домовладения, а также опрокинул многотонный грузовой автомобиль. Местные жители самостоятельно начали разбирать последствия непогоды.