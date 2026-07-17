У женщины обнаружили семь опухолей в груди после употребления пива

У женщины обнаружили семь опухолей в груди после употребления пива В груди американки после одной кружки пива нашли семь опухолей

У 46-летней жительницы США Келли Ганн врачи обнаружили семь опухолей в груди после того, как ей стало плохо от употребления одной кружки пива, сообщает издание Metropoles. Обращение за медицинской помощью позволило своевременно выявить множественные новообразования.

Находясь на отдыхе за пределами США, женщина почувствовала недомогание после употребления пива, а по возвращении на родину приняла решение пройти медицинское обследование. В ходе диагностики специалисты выявили у нее злокачественное поражение молочной железы — семь опухолевых образований в правой груди.

Достичь ремиссии пациентке удалось только после проведения двойной мастэктомии с последующей реконструкцией груди. Поскольку характер новообразований был гормонально зависимым, ей также провели удаление яичников и маточных труб, что привело к индуцированной менопаузе. В настоящее время пациентка регулярно проходит контрольные обследования для предотвращения возможных рецидивов.

Ранее эндокринолог Екатерина Гришаева напомнила, что гормоны следует проверять при любом нарушении организма. Она отметила, что от гормонального баланса зависят как внешность, так и самочувствие.