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16 июля 2026 в 14:43

Не пирожки, а мечта: пышные «Лапти» из духовки — тесто как пух и начинка с характером

Фото: D-NEWS.ru
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Запах свежей выпечки с мясом — это магия. Я нашел рецепт, где тесто получается идеальным всегда.

Вам понадобится: мука пшеничная — 4 стакана (или 500 г), молоко — 350 мл, яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., дрожжи сухие — 1 пакетик, ванилин — по вкусу, уксус (9%) — 1 ст. л., мясо (для начинки) — 500 г, лук — 2 шт., перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я делаю опару: в теплое молоко добавляю сахар, дрожжи и пару ложек муки. Оставляю минут на 15 — шапка должна подняться. Вливаю опару в просеянную муку, добавляю яйцо, соль, растительное масло, уксус и ванилин. Замешиваю мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам, оставляю его отдохнуть на час в тепле.

Тем временем обжариваю фарш с луком до готовности, солю, перчу. Когда тесто подошло, формирую лепешки, выкладываю начинку и защипываю края. Смазываю заготовки желтком и отправляю в духовку на 20 минут при 180 градусах. Вынимаю румяные булочки, смазываю сливочным маслом — корочка становится мягкой и блестящей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. И скажу честно: тесто — просто космос. Оно реально как пух, невесомое, при этом держит форму. Начинка с мясом получилась сочной, не сухой — лук сделал свое дело. «Лапти» вышли румяными, аппетитными, с хрустящей корочкой. Единственный совет: ешьте горячими, пока масло не застыло.

Проверено редакцией
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