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16 июля 2026 в 11:15

Большие макароны-ракушки без варки — начинка из кабачка и фарша, сливочно-сырная заливка, и шедевр готов

Фото: D-NEWS.ru
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Не варю макароны заранее — сразу фарширую и отправляю в духовку. Пока блюдо запекается, ракушки становятся мягкими, а начинка остается невероятно сочной благодаря кабачку и сливочно-сырной заливке.

Для приготовления понадобится: конкильони — 250 г, фарш — 400 г, кабачок — 250–300 г, твердый сыр — 150 г, яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливки 20% — 400 мл, соль, черный перец, паприка, итальянские травы.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите и смешайте с фаршем, яйцом, чесноком, половиной натертого сыра, солью и специями.

Наполните сухие ракушки начинкой и плотно уложите в форму. Сливки смешайте с оставшимся сыром и щепоткой итальянских трав, залейте ракушки, накройте форму фольгой и запекайте при 180 градусах 45–50 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10 минут до золотистой сырной корочки.

Личный опыт

Пока блюдо запекается, макароны впитывают сливочно-сырную заливку, а кабачок делает начинку особенно сочной. Теперь готовлю только так — меньше посуды, никаких лишних этапов, а получается полноценный горячий ужин, который домашние всегда просят повторить.

Проверено редакцией
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