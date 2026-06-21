Косачев объяснил страх молодежи ЕС перед историей Второй мировой войны Косачев: молодежь в ЕС не изучает историю Второй мировой из-за дедов-нацистов

Молодое поколение жителей европейских стран с большой опаской и осторожностью обращается к детальному изучению истории Второй мировой войны, заявил ТАСС вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. На церемонии отправления Поезда Памяти сенатор отметил, что юные европейцы боятся обнаружить постыдные факты о своих предках. По его мнению, многие из них обоснованно страшатся узнать, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии.

В то же время российская молодежь находится в принципиально ином положении благодаря великому подвигу советского народа, подчеркнул Косачев. Граждане России и дружественных стран имеют уникальную возможность открыто изучать прошлое, не опасаясь наткнуться на позорные страницы.

А мы можем гордиться тем, что у нас есть привилегия гордиться нашей историей, не опасаться обнаружить какие-то постыдные, позорные сюжеты, потому что наши предки, наши деды и прадеды, оказались по правильную сторону истории, по эту сторону добра и зла. Это их история, — высказался сенатор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает своим святым долгом недопущение забвения истории Второй мировой войны. Это заявление прозвучало на фоне попыток стран коллективного Запада проигнорировать решения Нюрнбергского и Токийского процессов.