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21 июня 2026 в 09:06

В Крыму пришлось подключать авиацию для отражения атаки ВСУ

Развожаев: военные отразили атаку ВСУ в Севастополе

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы ПВО отразили атаку украинской армии в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, военным удалось сбить два дрона в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент, — написал он.

Ранее Развожаев глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о девочке, которая пострадала от падения обломков украинского беспилотника. Он добавил, что жизни ребенка ничего не угрожает. По словам губернатора, пострадавшую девочку поместили в стационар.

Также врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что при атаке украинских дронов на Суземку погиб мужчина. Кроме того, женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

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