Российские «Герберы» обрушились на объекты энергетики на Украине Минобороны РФ: российские беспилотники ударили по объектам энергетики на Украине

Российские войска поразили важные энергообъекты в Киевской, Сумской, Черниговской областях и ДНР, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары были нанесены с помощью беспилотников «Гербера». Как подчеркнули в министерстве, все атакованные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Кадры поражения операторами БПЛА «Гербера» войск беспилотных систем Минобороны России важных энергетических объектов, используемых в интересах ВСУ, в Киевской, Сумской, Черниговской областях Украины и ДНР, — говорится в сообщении.

До этого офицер с позывным Карта заявлял, что подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили в Харьковской области более 50 целей, включая полевые склады топлива, боеприпасов и пункты выгрузки. Он подчеркнул, что воздушная разведка круглосуточно контролирует маршруты снабжения противника. В Минобороны России данные сведения не комментировали.

Ранее сообщалось, что российские военные бесперебойно обеспечивают передовые позиции боеприпасами, продовольствием и медикаментами, а все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются. Противник активно атакует маршруты подвоза, но российские подразделения адаптируются к изменяющейся обстановке.