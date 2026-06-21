Российские дроны превратили в пыль более 50 складов ВСУ под Харьковом

Российские дроны превратили в пыль более 50 складов ВСУ под Харьковом РИА Новости: дроны «Севера» ликвидировали более 50 складов ВСУ под Харьковом

Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили в Харьковской области более 50 целей, включая полевые склады топлива, боеприпасов и пункты выгрузки, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта. Воздушная разведка круглосуточно контролирует маршруты снабжения противника. В МО РФ данные сведения не комментировали.

В ходе боевой работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» были уничтожены полевые пункты хранения и точки выгрузки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта. Всего расчетами беспилотных систем было уничтожено более 50 целей в Харьковской области, — рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС.

Он отметил, что российские расчеты используют системы-отсекатели для перехвата грузов, сбрасываемых тяжелыми дронами «Баба-яга» на линию фронта. Ежедневное уничтожение десятков логистических объектов лишает ВСУ необходимого обеспечения и подрывает их оборонные возможности.

Ранее сообщалось, что российские военные бесперебойно обеспечивают передовые позиции боеприпасами, продовольствием и медикаментами, а все попытки ВСУ нарушить логистику пресекаются. Противник активно атакует маршруты подвоза, но российские подразделения адаптируются к изменяющейся обстановке.