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21 июня 2026 в 08:18

Власти хотят приравнять врачей по статусу к госслужащим

В Госдуме готовят проект о приравнивании врачей по статусу к госслужащим

Фото: Татьяна Улемская/Агентство «Москва»
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Врачи в России должны получить статус госслужащих с полным пакетом социальных и трудовых гарантий, заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев из партии «Справедливая Россия» по случаю Дня медицинского работника 21 июня. По его словам, которые приводит ТАСС, это решение обеспечит медработникам дополнительные социальные гарантии и поднимет уровень их зарплат.

Партия «Справедливая Россия» уже работает над законопроектом о том, чтобы приравнять врачей по статусу к государственным служащим, — сказал депутат.

Среди предложенных мер — право на единовременную субсидию на жилье или приоритет в получении служебного жилья, повышенная пенсия за выслугу лет, сопоставимая с обеспечением федеральных госслужащих. Также речь идет о ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, медицинском и санаторно-курортном обслуживании и обязательном государственном личном страховании.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российская система здравоохранения развивается благодаря самоотверженному труду медиков. Он особо выделил работу врачей и медперсонала в новых регионах России, оказывающих помощь раненым военнослужащим и гражданскому населению.

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