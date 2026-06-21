Мурашко обратился к медработникам по важному поводу Мурашко поздравил российских специалистов с Днем медицинского работника

Российская система здравоохранения развивается благодаря самоотверженному труду медиков, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время поздравления специалистов с Днем медицинского работника. Он особо выделил работу врачей и медперсонала в новых регионах России, оказывающих помощь раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Дорогие друзья, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, душевной гармонии и новых профессиональных высот! С праздником вас! С Днем медицинского работника! — отметил он.

По словам Мурашко, национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Семья» реализуются по поручению Президента, обеспечивая доступность качественной медицины для всех граждан. По всей стране, от фельдшерских пунктов до федеральных центров, создаются условия для оказания современной медицинской помощи, подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин в День работника здравоохранения обратился с видеообращением, в котором выразил особую благодарность медицинским работникам, несущим службу в зоне специальной военной операции. Он отметил их мужество и самоотверженность в сложнейших условиях.