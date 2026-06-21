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21 июня 2026 в 01:59

«Слова благодарности»: Путин обратился к несущим службу на СВО медикам

Путин поблагодарил за труд несущих службу в зоне СВО медицинских работников

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в День работника здравоохранения обратился с видеообращением, в котором выразил особую благодарность медицинским работникам, несущим службу в зоне специальной военной операции. Он отметил их мужество и самоотверженность в сложнейших условиях.

Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что милосердие и высокий профессионализм проявляют как врачи, так и младший медицинский персонал и фельдшеры, трудящиеся на исторических территориях. Все они оказывают помощь мирным жителям, детям и пожилым людям.

До этого Путин поздравил с 80-летним юбилеем президента НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, академика РАН Могели Хубутию. В поздравлении глава государства отметил выдающийся вклад юбиляра в хирургию, назвав его всемирно известным хирургом, спасшим тысячи жизней. Путин также подчеркнул плодотворный созидательный труд врача, его приверженность традициям милосердия и значимый вклад в развитие медицинской науки, отечественного здравоохранения и подготовку квалифицированных кадров.

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