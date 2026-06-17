Путин поздравил президента Института Склифосовского Хубутию с юбилеем Путин поздравил академика Хубутию с 80-летием и назвал его выдающимся хирургом

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем президента НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, академика РАН Могели Хубутию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В поздравлении глава государства отметил выдающийся вклад юбиляра в хирургию, назвав его всемирно известным хирургом, спасшим тысячи жизней.

Вы посвятили себя востребованной, благородной профессии, стали выдающимся, всемирно известным хирургом, спасшим тысячи человеческих жизней, — говорится в тексте.

Путин также подчеркнул плодотворный созидательный труд врача, его приверженность традициям милосердия и значимый вклад в развитие медицинской науки, отечественного здравоохранения и подготовку квалифицированных кадров. Президент пожелал Хубутии бодрости духа, успехов и всего наилучшего.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летним юбилеем. По его словам, телефонный звонок носил неформальный и дружеский характер.