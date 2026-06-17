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17 июня 2026 в 10:22

Путин поздравил президента Института Склифосовского Хубутию с юбилеем

Путин поздравил академика Хубутию с 80-летием и назвал его выдающимся хирургом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем президента НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, академика РАН Могели Хубутию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В поздравлении глава государства отметил выдающийся вклад юбиляра в хирургию, назвав его всемирно известным хирургом, спасшим тысячи жизней.

Вы посвятили себя востребованной, благородной профессии, стали выдающимся, всемирно известным хирургом, спасшим тысячи человеческих жизней, — говорится в тексте.

Путин также подчеркнул плодотворный созидательный труд врача, его приверженность традициям милосердия и значимый вклад в развитие медицинской науки, отечественного здравоохранения и подготовку квалифицированных кадров. Президент пожелал Хубутии бодрости духа, успехов и всего наилучшего.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летним юбилеем. По его словам, телефонный звонок носил неформальный и дружеский характер.

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