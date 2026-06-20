Готовлю сладкий пирог с пшеном и творогом — «Золотая корзинка» к чаю: бюджетно, просто, невероятно вкусно

Готовлю сладкий пирог с пшеном и творогом — «Золотая корзинка» к чаю: бюджетно, просто, невероятно вкусно

Беру пшено, творог и яйца — варю рассыпчатую кашу на молоке, остужаю, смешиваю с творогом, яйцами, сахаром и ванилью, выкладываю в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями, и запекаю 40 минут.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная серединка с творожными нотками и золотистая, слегка хрустящая корочка — пирог, который удивит даже истинных гурманов. Идеально и на завтрак, и на ужин, и просто к чаю.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан пшена, 2 стакана воды, 1 стакан молока, 3 яйца, 200 г творога, 3–4 ст. ложки сахара, щепотка соли, 1 ч. ложка ванильного сахара, 50 г сливочного масла, панировочные сухари для посыпки формы. Пшено промойте, залейте водой, доведите до кипения, слейте воду, добавьте молоко, соль и варите до готовности на медленном огне. Остудите кашу.

В миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный сахар, разотрите до однородности. Соедините с остывшей кашей, перемешайте. Форму смажьте маслом, посыпьте сухарями, выложите массу, разровняйте. Выпекайте при 180°C 40–45 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть, подавайте со сметаной или вареньем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот пирог из пшена и творога. Даже те, кто не любит пшенную кашу, просили добавки. Кстати, вместо сухарей можно посыпать форму манкой — корочка получится более нежной. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.