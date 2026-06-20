Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 10:30

Готовлю сладкий пирог с пшеном и творогом — «Золотая корзинка» к чаю: бюджетно, просто, невероятно вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру пшено, творог и яйца — варю рассыпчатую кашу на молоке, остужаю, смешиваю с творогом, яйцами, сахаром и ванилью, выкладываю в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями, и запекаю 40 минут.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная серединка с творожными нотками и золотистая, слегка хрустящая корочка — пирог, который удивит даже истинных гурманов. Идеально и на завтрак, и на ужин, и просто к чаю.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан пшена, 2 стакана воды, 1 стакан молока, 3 яйца, 200 г творога, 3–4 ст. ложки сахара, щепотка соли, 1 ч. ложка ванильного сахара, 50 г сливочного масла, панировочные сухари для посыпки формы. Пшено промойте, залейте водой, доведите до кипения, слейте воду, добавьте молоко, соль и варите до готовности на медленном огне. Остудите кашу.

В миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный сахар, разотрите до однородности. Соедините с остывшей кашей, перемешайте. Форму смажьте маслом, посыпьте сухарями, выложите массу, разровняйте. Выпекайте при 180°C 40–45 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть, подавайте со сметаной или вареньем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот пирог из пшена и творога. Даже те, кто не любит пшенную кашу, просили добавки. Кстати, вместо сухарей можно посыпать форму манкой — корочка получится более нежной. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
Общество
Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы
3 холодных летних десерта за 15 минут — без духовки и без заморочек
Семья и жизнь
3 холодных летних десерта за 15 минут — без духовки и без заморочек
Беспроигрышные сырники на манке: панируем тоже в манке — хрустящая корочка и сливочный вкус
Общество
Беспроигрышные сырники на манке: панируем тоже в манке — хрустящая корочка и сливочный вкус
Этот завтрак из духовки делает меня героем в глазах семьи — сытная и невероятно вкусная запеканка
Общество
Этот завтрак из духовки делает меня героем в глазах семьи — сытная и невероятно вкусная запеканка
Забудьте о муке и манке: 3 рецепта идеальной диетической запеканки
Семья и жизнь
Забудьте о муке и манке: 3 рецепта идеальной диетической запеканки
рецепты
творог
запеканки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал одну из самых легендарных организаций
Названо число пострадавших от столкновения поездов в Англии
В Госдуме ответили, чем займется Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июня: где есть, как купить
Пьяный водитель врезался в детскую площадку и сбил ребенка
Автобус с 40 детьми попал в аварию в Ленобласти
Поклонники Третьего рейха создали в России целую группировку
Мощный удар молнии ранил девять человек
Российские туристы пострадали из-за масштабной утечки хлора в отеле Турции
По делу Шурыгиной задержали еще двух человек
Истребитель Су-34М разнес место хранения беспилотников ВСУ
Бурый медведь наведался к домику биатлонистки Инны Терещенко
Самая старая слониха Европы умерла в Польше
Магнитные бури сегодня, 20 июня: что завтра, проблемы с дыханием, мигрени
Пропажу животных в Подмосковье связали с «блуждающим» черным столбом
Россия выжигает АЗС вместе с топливом для ВСУ: удары по Украине 20 июня
Россия попала в топ-3 стран с самым доступным пикником
На Западе предупредили о последствиях дальнобойных атак ВСУ по России
На Кубани бизнесмен украл яблоки на 18 млн рублей
Финансист раскрыла, какие операции самозанятых проверяет ФНС
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.