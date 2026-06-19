Этот завтрак из духовки делает меня героем в глазах семьи — сытная и невероятно вкусная запеканка

Этот завтрак из духовки делает меня героем в глазах семьи — сытная и невероятно вкусная запеканка

У меня есть правило: если на завтрак нет времени, я делаю эту запеканку. Минимум движений, максимум пользы и безумный аромат корицы.

Ингредиенты

Творог (0%) — 180 г, яйцо — 1 шт., манная крупа — 0,5 ч. л., корица молотая — 1,5 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 пакетик, сахарозаменитель (по вкусу) — 2 ст. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала я разминаю творог вилкой, чтобы не было комков. Тем временем взбиваю яйцо с солью и сахарозаменителем до легкой пены. Смешиваю творог с яйцом, добавляю манку, разрыхлитель, ванильный сахар и корицу.

Выливаю массу в силиконовую форму (или смазанную маслом) и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30–40 минут, пока верх не станет золотистым. Достаю, даю постоять 5 минут — и можно рвать горячей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Запах корицы разнесся по всей квартире, и домашние прибежали на кухню раньше, чем я успел накрыть на стол. Рекомендую есть ее холодной — она становится плотнее и напоминает нежный чизкейк.