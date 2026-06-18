Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень

Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень

Есть рецепты, которые удивляют уже на первом кусочке. Казалось бы, обычное куриное филе, немного картофеля и сыра, а в результате получаются невероятно нежные котлетки с сочной серединкой. Секрет здесь не только в составе, но и в способе приготовления.

После легкой обжарки котлеты томятся не в воде, а в ароматном сметанном соусе с чесноком и свежей зеленью.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 300 г, картофель — 2 шт., твердый сыр — 50 г, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., сладкая паприка — ½ ч. л., панировочные сухари — 3 ст. л. по желанию, растительное масло — 2 ст. л., сметана — 250 г, чеснок — 3 зубчика, мука — 1 ст. л., свежая зелень — 1 пучок, вода — 150 мл.

Слегка подмороженное куриное филе, сыр и очищенный картофель натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, соль и паприку, хорошо перемешайте до однородности. Сформируйте небольшие котлетки, при желании обваляйте их в сухарях и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.

Для соуса смешайте сметану, муку, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанную зелень и воду. Перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков. Залейте котлеты соусом прямо в сковороде, доведите до легкого кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 20 минут. За это время соус станет густым и ароматным, а котлеты останутся невероятно сочными и мягкими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что даже куриная грудка здесь получается очень нежной. Особенно вкусно подавать такие котлеты с картофельным пюре или свежими овощами, щедро поливая их чесночно-сметанным соусом.