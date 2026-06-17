Беру пучок зелени и рис: котлеты «Летние» готовлю весь сезон — нежные, и не нужен гарнир

Беру пучок зелени и рис: котлеты «Летние» готовлю весь сезон — нежные, и не нужен гарнир

Летом такие котлеты появляются на столе особенно часто. Внутри уже есть рис, поэтому отдельно варить гарнир не приходится. А большой пучок свежей зелени делает их сочными, ароматными и совсем не похожими на обычные домашние котлеты.

Особую нотку вкуса здесь дают чеснок и копченая паприка.

Для приготовления вам понадобится: куриное бедро без кости — 700 г, рис отварной — 250 г, зеленый лук — 60 г, укроп — 20 г, петрушка — 20 г, чеснок — 3 зубчика, копченая паприка — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Куриное мясо пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте полностью остывший отварной рис, мелко нарезанный зеленый лук, укроп и петрушку.

Всыпьте соль, перец и копченую паприку, добавьте измельченный чеснок и тщательно вымешайте фарш.

Сформируйте котлеты среднего размера и обжарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с двух сторон.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что летом в него можно добавить практически любой пучок свежей зелени с грядки. Особенно удачным получается сочетание зеленого лука, укропа и петрушки. А копченая паприка делает вкус более насыщенным, будто котлеты готовились не на кухне, а где-то на дачной веранде рядом с мангалом.