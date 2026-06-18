Девочка принесла домой взрыватель от гранаты и выдернула чеку В Липецкой области девочка пострадала от детонации взрывателя гранаты

В Липецкой области 13-летняя школьница пострадала в результате детонации взрывателя от ручной гранаты, который она нашла на улице и принесла домой, сообщает Telegram-канал Mash. Девочка попыталась извлечь кольцо из чеки, после чего сработал механизм.

Она получила тяжелую травму левой кисти и множественные ожоги. Бригадой скорой помощи ребенка доставили в реанимационный блок областной детской больницы, где проводится комплексное лечение, направленное на минимизацию последствий травмы и сохранение функциональности руки.

Ранее стало известно, что нетрезвый мужчина швырнул гранату внутри здания автовокзала в Карелии на глазах у многочисленных очевидцев. Правонарушитель использовал муляж боеприпаса ради запугивания находившихся в помещении пассажиров. Также он выкрикивал в их адрес угрозы. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники силовых ведомств задержали дебошира.

До этого в ГУ МВД региона сообщили, что школьница в Ростовской области получила повреждения из-за детонации страйкбольной гранаты. Несовершеннолетней незамедлительно оказали медицинскую помощь. Она получила ожоги рук в результате инцидента.