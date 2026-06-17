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17 июня 2026 в 18:10

Быстрый летний суп с сосисками, щавелем и плавленым сыром: готовлю за полчаса, а просят добавку

Фото: D-NEWS.ru
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Когда на улице жарко, не хочется долго стоять у плиты, но и без первого блюда многие обеды кажутся неполными. В таких случаях меня выручает этот простой суп со щавелем, плавленым сыром и сосисками. Получается одновременно легким, сытным и очень ароматным.

Щавель добавляет приятную кислинку, плавленый сыр делает бульон нежным и сливочным, а сосиски превращают обычный овощной суп в полноценный обед для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 4 шт., сосиски — 300 г, щавель свежий — 150 г, плавленый сыр в ванночке — 180 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., яйца — 2 шт., вода — 2 л, укроп — 20 г, зеленый лук — 20 г, растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кипящую подсоленную воду. Пока он варится, мелко нарежьте лук, натрите морковь и слегка обжарьте овощи на сковороде до мягкости. Сосиски нарежьте кружочками и добавьте к овощам на пару минут.

Переложите зажарку в кастрюлю. Плавленый сыр вмешайте в бульон до полного растворения. Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Щавель тщательно промойте, обсушите и нарежьте полосками. Когда картофель станет мягким, добавьте яйца и щавель. Проварите суп еще 2–3 минуты, затем снимите с огня. В конце добавьте измельченный укроп и зеленый лук, приправьте перцем по вкусу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит добавлять щавель в самом конце приготовления. Так листья сохраняют яркий цвет и свежий вкус. А плавленый сыр лучше выбирать сливочный без добавок — тогда бульон получается особенно нежным и бархатистым.

Проверено редакцией
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картофель
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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