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20 июля 2026 в 11:30

Сезон щавеля короткий, но мы успеваем: делаю салат с картошкой и малосольными огурцами — это обед без компромиссов

Фото: D-NEWS.ru
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Этот салат из разряда «на скорую руку»: вареный картофель, лук, щавель и яйца в горчичной заправке. Он получается сытным, но легким, с ярким вкусом малосольных огурцов и свежей зелени. Подаю как основное блюдо на обед или легкий ужин — уходит первым.

Ингредиенты

Картофель молодой — 400 г, лук репчатый — 150 г, щавель — 100 г, огурец малосольный — 2 шт., яйцо перепелиное — 4 шт., масло растительное рафинированное — 40 мл, горчица столовая — 1 ч. л., петрушка — 1 веточка, кинза — 1 веточка, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю молодой картофель 30 минут, остужаю и крупно нарезаю. Тем временем варю яйца вкрутую — 5 минут хватит. Лук нарезаю полупрозрачными кольцами, смешиваю с картофелем. Для соуса соединяю горчицу со столовой ложкой масла и солью, поливаю этой смесью картофель с луком, оставляю на 10 минут пропитаться. Рублю петрушку и кинзу, щавель режу соломкой, а малосольные огурцы — произвольными ломтиками. Очищаю яйца, разрезаю пополам, смешиваю все с картофелем, зеленью и огурцами. Солю, перчу, аккуратно перемешиваю, поливаю оставшимся маслом и выкладываю на тарелку.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первое, что меня поразило, — как сочно и ярко звучит сочетание молодого картофеля и щавеля. Малосольные огурцы добавили нужную хрусткость, а горчичная заправка не перебила, а подчеркнула весеннюю свежесть. Советую подавать чуть теплым — вкус раскрывается иначе, более насыщенно.

Проверено редакцией
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