Быстрый летний пирог в аэрогриле: 3 варианта, которые полюбят домочадцы

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Быстрый летний пирог в аэрогриле: 3 варианта, которые полюбят домочадцы

Быстрый летний пирог в аэрогриле: 3 варианта, которые полюбят домочадцы

Летний пирог в аэрогриле становится настоящим спасением в жаркие дни, когда не хочется проводить часы у плиты. Такие рецепты позволяют быстро приготовить сытный обед или ужин с минимальными усилиями. Аэрогриль справляется с выпечкой равномерно и без лишнего масла, сохраняя полезные свойства продуктов. Ниже три оригинальных варианта, которые порадуют необычными сочетаниями и простотой.

Пирог с цукини, фетой и свежей мятой

Понадобятся овсяная мука (150 г), цельнозерновая мука (100 г), крупные яйца (3 шт.), нежирный кефир (200 мл), цукини (400 г), сыр фета (150 г), свежая мята (небольшой пучок), чеснок (2 зубчика), растительное масло (1 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), соль и перец по вкусу.

Смешайте муку с разрыхлителем, яйцами, кефиром и маслом до однородного теста. Натрите цукини, отожмите сок, измельчите фету, мяту и чеснок. Добавьте все в тесто, выложите в форму, подходящую для аэрогриля. Готовьте при 180 градусах около 25–30 минут до золотистой корочки.

На 100 г: примерно 165 ккал, БЖУ — 8 г белков, 7 г жиров, 16 г углеводов.

Полезные свойства: цукини богат клетчаткой и калием, что поддерживает пищеварение и помогает с давлением; фета дает кальций для костей.

Возможный вред: высокое содержание соли в фете может быть нежелательно при гипертонии.

Пирог с курицей, абрикосами и базиликом

Понадобятся мука из полбы (200 г), сухие дрожжи (1,5 ч. л.), теплое молоко (150 мл), куриное филе (300 г), спелые абрикосы (4–5 шт.), красный лук (1 шт.), свежий базилик (пучок), оливковое масло (2 ст. л.), мед (1 ч. л.), соль и специи по вкусу.

Замесите тесто из муки, дрожжей и молока, дайте подойти 15 минут. Обжарьте кусочки курицы с луком, добавьте нарезанные абрикосы, мед и базилик. Раскатайте тесто, выложите начинку, сформируйте пирог. В аэрогриле выпекайте при 170 градусах 35 минут.

Быстрый летний пирог в аэрогриле: 3 варианта, которые полюбят домочадцы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

На 100 г: примерно 190 ккал, БЖУ — 12 г белков, 6 г жиров, 20 г углеводов.

Полезные свойства: курица — источник легкоусвояемого белка для мышц; абрикосы снабжают витамином A и бета-каротином для зрения и иммунитета.

Возможный вред: фруктовая сладость с медом может повысить гликемический индекс, что важно учитывать при диабете.

Летний пирог в аэрогриле с семгой, щавелем и гречневой мукой

Понадобятся гречневая мука (180 г), пшеничная мука (70 г), крупные яйца (2 шт.), сметана 10% (180 г), филе семги (250 г), свежий щавель (200 г), зеленый лук (пучок), лимонный сок (1 ст. л.), растительное масло (1 ст. л.), сода (0,5 ч. л.), соль по вкусу.

Соедините муку, яйца, сметану, масло и соду в тесто. Нарежьте семгу кубиками, щавель и лук, сбрызните лимоном. Смешайте начинку с тестом или выложите слоями. Выпекайте в аэрогриле при 175 градусах 28–32 минуты. Гречневая основа придает ореховый оттенок и делает блюдо особенно ароматным.

На 100 г: примерно 175 ккал, БЖУ — 11 г белков, 8 г жиров, 15 г углеводов.

Полезные свойства: семга богата омегой-3 для сердца и мозга; щавель содержит витамин C и железо, помогая с анемией.

Возможный вред: щавель в больших количествах может влиять на усвоение кальция из-за щавелевой кислоты, а жирная рыба — калорийна при переедании.

Эти рецепты летнего пирога в аэрогриле позволяют быстро собрать полноценный ужин из сезонных продуктов. Они экономят время и силы, оставляя больше возможностей для отдыха с семьей. Попробуйте варьировать ингредиенты по вкусу — и каждый раз будет новый акцент. Приятного аппетита!

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