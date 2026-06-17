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17 июня 2026 в 14:45

Красная рыба в духовке: 3 проверенных рецепта — сочная, нежная и быстрая

Красная рыба в духовке: 3 проверенных рецепта Красная рыба в духовке: 3 проверенных рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Красная рыба хороша в любом виде, но в духовке она получается особенно нежной, если знать пару секретов. Собрали три рецепта на все случаи: в фольге, в сливочном соусе и с хрустящей сырной корочкой. Все можно приготовить всего за 20–30 минут.

Рецепт № 1. Семга или лосось в фольге — нежнее не бывает

Самый сочный способ. Возьмите 500 г филе красной рыбы (2–3 порционных куска), смажьте 2 ст. л. оливкового масла, добавьте соль, перец, приправу для рыбы. На лист фольги выложите несколько тонких кружочков лимона, сверху — рыбу, на рыбу — еще лимон и пару веточек розмарина или тимьяна. Плотно заверните фольгу конвертиком, чтобы сок не вытекал. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут в зависимости от толщины куска.

Рыба готовится в собственном соку, получается невероятно нежной и ароматной. Подавайте прямо в фольге, сбрызнув свежим лимонным соком.

  • Совет: если рыба легко разделяется на волокна и в середине чуть влажная — готово. Белый сок — признак пересушенного куска.

Как быстро приготовить красную рыбу в духовке Как быстро приготовить красную рыбу в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Форель или лосось в сливочном соусе — еще более нежная

Более праздничный и бархатистый вариант.

Возьмите 500 г филе красной рыбы, посолите и поперчите. В форму, смазанную маслом, выложите рыбу кожей вниз. Залейте смесью из 200 мл сливок 20%, 2 зубчиков чеснока через пресс и большого пучка рубленого укропа. Сверху щедро посыпьте 50 г тертого твердого сыра. Запекайте в духовке при 180 °C 20–25 минут до красивой золотистой корочки.

Соус становится густым, пропитывает рыбу и делает ее невероятно нежной и ароматной.

  • Совет: в сливки можно добавить пару ложек белого сухого вина — будет пикантнее. Для более диетического варианта замените сливки на сметану 15%.

Рецепт № 3. Красная рыба с хрустящей сырно-горчичной корочкой

Отличный вариант для праздника.

Возьмите 500 г филе красной рыбы, посолите и поперчите. Смажьте рыбу смесью из 2 ст. л. дижонской горчицы и 1 ч. л. меда. Сверху обильно посыпьте смесью из 50 г тертого твердого сыра и 3 ст. л. панировочных сухарей. Выложите в смазанную маслом форму кожей вниз и запекайте при 200 °C 12–15 минут, пока корочка не станет золотистой и хрустящей.

Рыба внутри остается сочной, а сверху — аппетитная хрустящая корочка.

  • Совет: для более яркого цвета корочки добавьте в панировку щепотку паприки или куркумы.

Стейки в духовке: рецепт Стейки в духовке: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Советы, как приготовить самую вкусную красную рыбу в духовке

  • Выбирайте свежую или качественно замороженную рыбу ярко-розового цвета. Доставайте ее из холодильника за 15–20 минут до приготовления.

  • Не передержите блюдо в духовке: красная рыба готовится быстро, 15–20 минут при 180–200 °C достаточно. Если сомневаетесь, проверьте термощупом — 50–55 °C внутри куска. И не открывайте духовку лишний раз — перепад температур сушит рыбу.

  • Готовность легко проверить вилкой: мякоть должна легко разделяться на волокна.

  • Не солите слишком сильно заранее — красная рыба сама по себе довольно солоноватая.

Подавайте с молодым картофелем, рисом, свежими овощами или легким салатом. Экспериментируйте с травами и добавками — красная рыба это очень любит.

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