30 марта 2026 в 14:00

Рыба в духовке в конверте из пергамента: метод, который всегда работает

Самый красивый и при этом надежный способ приготовить красную рыбу в духовке — это конверт из пергамента. Французы называют это «en papillote»: рыба никогда не пересушивается, потому что готовится в собственном соку и фактически на пару, оставаясь невероятно сочной. К тому же подача в бумажном конверте создает эффект сюрприза: гость разрывает пергамент, и из него вырывается облако ароматов с нотами белого вина, чеснока и свежей зелени. Это тот случай, когда минимум усилий дает максимум впечатлений.

Для этого рецепта возьмите порционные куски красной рыбы — лосося, форели или кижуча — весом около 150–200 г каждый. Вырежьте из пергаментной бумаги сердечки или прямоугольники достаточно большого размера, чтобы можно было завернуть рыбу вместе с начинкой. Каждый лист сложите пополам, чтобы определить центр. Внутри будущего конверта выложите тонко нарезанные овощи: 1 цукини, 1 сладкий перец, немного фенхеля или спаржи по вкусу — выбирайте то, что есть под рукой. Овощи послужат подушкой, на которой будет лежать рыба, и одновременно гарниром.

На овощную подушку уложите филе красной рыбы, посолите, поперчите, добавьте веточку тимьяна или розмарина, пару кружков лимона и тонкий ломтик сливочного масла. Теперь влейте по столовой ложке сухого белого вина и оливкового масла. Вино — не обязательный, но желательный ингредиент: оно придает рыбе легкую кислинку и делает вкус более объемным. Запечатайте конверт, подвернув края дважды, чтобы получился герметичный пакет. Выкладывайте конверты на противень и отправляйте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 12–15 минут.

Самое удивительное происходит в момент подачи. Конверты подаются прямо на тарелках, и каждый гость самостоятельно вскрывает свой «сюрприз». Рыба получается нежной, овощи — слегка аль денте, а образовавшийся сок — идеальным легким соусом. Никакой грязной посуды и возни.

  • Совет: чтобы пергамент не пригорал и конверты легко открывались, смажьте внутреннюю сторону бумаги оливковым маслом. И обязательно оставьте внутри немного свободного пространства для циркуляции пара — тогда рыба приготовится равномерно.

Оксана Головина
