Забудьте про сковороду: аэрогриль готовит картофель в 10 раз вкуснее

Многие хозяйки до сих пор жарят картошку на сковороде, не подозревая, что аэрогриль способен превратить самое простое блюдо в настоящий кулинарный трюк. Думая о том, что можно приготовить в аэрогриле, мало кто вспоминает про картофель — и совершенно напрасно.

Секрет этого рецепта — в предварительном обваливании картофеля в рисовом крахмале. Именно он, а не мука и не панировочные сухари, дает ту самую стеклянную, невероятно хрустящую корочку, которую сложно получить даже во фритюре. Добавьте к этому копченую паприку — и простая картошка приобретет аромат, будто готовилась на открытом огне.

Понадобятся: картофелины среднего размера (600 г), рисовый крахмал (2 ст. л.), копченая паприка (1 ч.л.), чесночный порошок (0,5 ч.л.), растительное масло (1,5 ст. л.), соль крупная (0,5 ч.л.), черный перец (по вкусу).

Картофель нарежьте дольками, промойте холодной водой и насухо обсушите бумажным полотенцем — это обязательный шаг. Смешайте крахмал со специями, обваляйте каждую дольку, сбрызните маслом. Аэрогриль разогрейте до 200C, готовьте 18–22 минуты, перевернув дольки на середине приготовления.

Размышляя о том, что можно быстро оприготовить в аэрогриле на ужин, этот рецепт стоит занести в закладки первым. Хрустящий снаружи, мягкий внутри картофель подают к столу сразу — он не терпит ожидания.

Калорийность на 100 г: 142 ккал.

БЖУ: 2,1/3,8/24,5.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшим салатом "Креветки под снегом".