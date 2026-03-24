Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 12:12

Забудьте про сковороду: аэрогриль готовит картофель в 10 раз вкуснее

Что можно приготовить в аэрогриле: простой рецепт жареного картофеля
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие хозяйки до сих пор жарят картошку на сковороде, не подозревая, что аэрогриль способен превратить самое простое блюдо в настоящий кулинарный трюк. Думая о том, что можно приготовить в аэрогриле, мало кто вспоминает про картофель — и совершенно напрасно.

Секрет этого рецепта — в предварительном обваливании картофеля в рисовом крахмале. Именно он, а не мука и не панировочные сухари, дает ту самую стеклянную, невероятно хрустящую корочку, которую сложно получить даже во фритюре. Добавьте к этому копченую паприку — и простая картошка приобретет аромат, будто готовилась на открытом огне.

Понадобятся: картофелины среднего размера (600 г), рисовый крахмал (2 ст. л.), копченая паприка (1 ч.л.), чесночный порошок (0,5 ч.л.), растительное масло (1,5 ст. л.), соль крупная (0,5 ч.л.), черный перец (по вкусу).

Картофель нарежьте дольками, промойте холодной водой и насухо обсушите бумажным полотенцем — это обязательный шаг. Смешайте крахмал со специями, обваляйте каждую дольку, сбрызните маслом. Аэрогриль разогрейте до 200C, готовьте 18–22 минуты, перевернув дольки на середине приготовления.

Размышляя о том, что можно быстро оприготовить в аэрогриле на ужин, этот рецепт стоит занести в закладки первым. Хрустящий снаружи, мягкий внутри картофель подают к столу сразу — он не терпит ожидания.

  • Калорийность на 100 г: 142 ккал.

  • БЖУ: 2,1/3,8/24,5.

гриль
картофель
рецепты
простые рецепты
готовка
обеды
ужины
Валентина Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Мужчина нарвался на жесткое наказание после наглой выходки в метро Москвы
В российском регионе задержали устроивших диверсию мужчину и подростка
Наступление ВС РФ на Харьков 24 марта: войска дезертируют, Купянск-Узловой
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.