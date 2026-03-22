22 марта 2026 в 11:36

«Креветки под снегом»: салат, в котором морские «гады» дарят свою нежность

Самый вкусный салат с креветками не обязан быть сложным — иногда эффект достигается одним необычным штрихом. В рецепте «Креветки под снегом» таким штрихом становится легкая снежная шапка из нежного сыра и яблока.

Для приготовления понадобятся креветки очищенные (300 г), твердый сыр (120 г), кислое яблоко (1 шт.), яйца (3 шт.), натуральный йогурт (3 ст. л.), чеснок (1 зубчик), лимонный сок (1 ч. л.), соль и перец по вкусу. Креветки быстро обжаривают 2–3 минуты. Яйца отваривают и натирают. Сыр и яблоко также натирают отдельно. На дно выкладывают креветки, затем яйца, сверху смешанные сыр и яблоко — это и есть «снег». Заправляют йогуртом с чесноком и лимонным соком.

Такой самый вкусный салат с креветками получается легким, свежим и неожиданно гармоничным — его просят повторить уже после первой подачи.

  • Калорийность на 100 г: 145 ккал.

  • БЖУ: 12,0/6,8/6,2.

Валентина Еремеева
