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18 июня 2026 в 12:34

В России могут ограничить дистанционные сделки с недвижимостью

Сенатор Гибатдинов призвал ограничить дистанционные сделки с недвижимостью

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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В России следует ограничить практику проведения дистанционных сделок с недвижимостью из-за роста мошеннических преступлений, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, цифровые технологии, упрощающие процедуры покупки квартир и домов, несут скрытые угрозы, которые невозможно игнорировать в современном мире.

Считаю, что сейчас в целом следует крайне осторожно подходить к дальнейшему расширению практики дистанционных сделок с недвижимостью. Цифровые технологии способны сделать отдельные процедуры удобнее, но когда речь идет о покупке товаров в интернет-магазине, а не о квартирах, домах и земельных участках. В последние годы мы наблюдаем рост числа мошеннических преступлений, связанных с использованием персональных данных, электронных сервисов и методов социальной инженерии. Поэтому любое расширение дистанционных возможностей в сфере недвижимости неизбежно создает дополнительные риски для граждан. В целом такие операции с жильем должны использоваться только в строго определенных случаях, — пояснил Гибатдинов.

Он отметил, что очное присутствие при оформлении договора позволяет удостовериться в подлинности воли собственника. Поэтому, по его словам, современные технологии не могут служить полноценной заменой живому контакту в вопросе покупки или продажи недвижимости.

Биометрия, электронная подпись и другие цифровые инструменты могут выступать лишь дополнительными средствами защиты. Однако они не способны полностью заменить личное участие сторон в сделках с недвижимостью. Очное присутствие позволяет удостовериться в действительной воле собственника, своевременно выявить признаки давления, обмана или иных злоупотреблений. Базовым принципом должно оставаться личное участие гражданина в распоряжении своим жильем и иным недвижимым имуществом, — заключил Гибатдинов.

Ранее основатель и руководитель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в России назрела необходимость срочного пересмотра механизма эскроу в строительной отрасли. Он предложил внедрить поэтапное раскрытие средств для застройщиков, предупредив, что без этого отрасль может столкнуться с полной стагнацией.

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