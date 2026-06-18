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18 июня 2026 в 12:25

Пострадавших после удара ВСУ по автобусу граждан Белоруссии доставили домой

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Белорусские медики и бригады федерального Центра медицины катастроф перевезли в республику всех пострадавших в результате удара ВСУ по автобусу в Брянской области, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, перед транспортировкой врачи провели контрольные исследования.

Наши доктора сработали оперативно и профессионально, оказали всю необходимую помощь на высшем уровне, но всем хочется домой, где и родные стены лечат, — отметил Ковальчук.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ждет от Киева честного ответа по ситуации с ударом по автобусу с детьми из республики. Глава государства подчеркнул, что все равно установит правду, и это «не будет большой проблемой».

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что представители Запада не стали осуждать Украину за удар по автобусу с белорусскими детьми и другие преступления. По его словам, причина кроется в том, что хозяева Киева сами виновны в этих преступлениях.

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