Дождь со снегом и заморозки до -10 градусов: погода в Москве в начале зимы

Дождь со снегом и заморозки до -10 градусов: погода в Москве в начале зимы

Средняя температура воздуха в декабре, по предварительным расчетам синоптиков, будет держаться в районе -5 градусов. Какая погода ожидается в российской столице в начале зимы?

Какая погода будет в Москве в начале декабря

По предварительным прогнозам, начало декабря в Москве окажется под влиянием атлантических циклонов, которые принесут в столицу пасмурную погоду с частыми осадками. В первые дни месяца ожидается облачная погода, местами возможен небольшой снег.

Столбики термометров в ночные часы будут опускаться до -3–6 градусов. Днем воздух будет остывать только до -1 градуса. В эти дни не стоит ждать устойчивого снежного покрова: осадки будут выпадать в виде мокрого снега и даже дождя

Какая погода будет в Москве в середине декабря

Во второй декаде декабря начнется постепенное понижение температуры. С 10 по 14 число ожидается -4 градуса днем и -8 градусов ночью. С 15 декабря погода прояснится, но станет еще холоднее: -5 градусов днем и -9 градусов ночью. С 16 по 20 декабря начнутся снегопады и немного потеплеет до -3 градусов в дневные часы.

Атмосферное давление будет в основном в пределах нормы, около 745–750 мм ртутного столба, но в некоторые дни возможно его понижение. Ветер будет умеренным, преимущественно южного и юго-западного направлений, со средней скоростью 3–5 м/с. Прогнозируется гололед на дорогах.

Какая погода будет в Москве в конце декабря

Последняя декада декабря, по прогнозам, будет снежной и морозной. С 20 по 26 декабря ожидаются снегопады и облачная погода. Температура будет держаться на уровне от -3 до -5 градусов днем и до -10 градусов ночью. Атмосферное давление в конце месяца может опуститься до 741–742 миллиметров ртутного столба.

Устойчивый снежный покров в Москве в последние годы устанавливается не в начале декабря, а ближе к середине месяца или даже в январе. Всего в течение первого месяца зимы года в столице прогнозируется около 22 дней с осадками.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 19 июня: что завтра, апатия, стресс, тошнота

Обстановка в Крыму 19 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июня: отмены, задержки, что в Сочи