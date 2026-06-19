Кто выиграет ЧМ-2026, сколько забьют Месси, Роналду, Мбаппе: прогноз ИИ

На чемпионате мира по футболу начался второй тур группового этапа. Все 48 сборных провели минимум один матч на турнире. Искусственный интеллект предсказал чемпиона мира, лучшего игрока и бомбардира мундиаля, назвал главное открытие и разочарование ЧМ-2026, посчитал, сколько голов забьют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Кто выиграет ЧМ-2026

По версии двух нейросетей — ChatGPT и DeepSeek — чемпионом мира станет сборная Франции. В первом матче команда Дидье Дешама обыграла Сенегал со счетом 3:1. Главные аргументы в пользу французов — глубина состава, успешный опыт выступлений на мундиалях (золото на ЧМ-2018 и серебро в 2022-м) и физическая мощь футболистов.

Аналитическая платформа Opta обновила прогноз вероятности победы на ЧМ-2026 после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции — 15,73%. В топ-10 претендентов на победу по версии суперкомпьютера также вошли Англия (12,33%), Аргентина (12,28%), Испания (12,08%), Германия (6,43%), Португалия (5,94%), Бразилия (5,37%), Норвегия (4,68%), Нидерланды (3,06%), Колумбия (2,8%).

Нейросети Qwen и Perplexity считают Испанию главным фаворитом ЧМ-2026, хотя в первом матче турнира команда Луиса де ла Фуэнте не смогла обыграть Кабо-Верде (0:0). Главные аргументы в пользу действующих чемпионов Европы — глубина состава, молодая звезда Ламин Ямаль и отлаженная система.

Кто станет призерами ЧМ-2026

По версии ChatGPT и DeepSeek, второе место после Франции займет Испания, а третьей станет Аргентина. Qwen считает, что в финале ЧМ-2026 Испания обыграет Францию, бронзовые награды возьмет Аргентина. По прогнозу Perplexity, Франция также станет второй после Испании, но третье место займет Англия.

Игроки сборной Франции на ЧМ-2026 Фото: Johnny Fidelin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026

По версии ChatGPT, DeepSeek и Qwen, лучшим бомбардиром турнира станет Килиан Мбаппе. ChatGPT отмечает его идеальный возраст для нападающего — 27 лет. Также Мбаппе бьет пенальти в матчах, поэтому у него высокий шанс забить в каждой игре.

Perplexity считает, что лучшим бомбардиром турнира станет Лионель Месси. В первом же матче против Алжира аргентинец сделал хет-трик.

Сколько голов на ЧМ-2026 забьют Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд и Кейн

По прогнозу искусственного интеллекта, на ЧМ-2026 Мбаппе забьет от пяти до восьми голов. Месси пять — семь раз поразит ворота соперника. Роналду забьет один — три гола. Qwen допускает, что португалец ни разу не забьет на турнире. В первом матче против Демократической Республики Конго Роналду стал худшим игроком встречи.

ИИ считает, что капитан сборной Англии Харри Кейн забьет четыре — шесть голов. В матче против Хорватии он уже сделал дубль. Такую же результативность покажет лидер норвежцев Эрлинг Холанд (четыре — шесть мячей). Форвард дважды отличился в матче против Ирака.

Килиан Мбаппе Фото: Johnny Fidelin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто станет лучшим футболистом ЧМ-2026

По версии ChatGPT и Perplexity, лучшим футболистом ЧМ-2026 станет Мбаппе. DeepSeek считает, что это будет полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Он забил победный мяч в ворота Хорватии. По прогнозу Qwen, лучшим игроком турнира станет Месси.

Кто станет лучшим молодым игроком ЧМ-2026

По прогнозу Алисы AI, на приз лучшего молодого футболиста ЧМ-2026 будут претендовать 17-летний мексиканец Хильберто Мора, 19-летний ивуариец Ян Диоманде и 19-летний бразилец Эндрик. Полузащитник «Тихуаны» является самым юным игроком турнира. На ЧМ-2026 он вышел на замену в матче открытия против ЮАР (2:0)

Диоманде провел впечатляющий сезон за немецкий клуб «РБ Лейпциг»: в Бундеслиге он забил 12 голов и сделал 8 результативных передач. Сейчас на него претендуют французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль». После матча первого тура против Эквадора (1:0) Диоманде признали лучшим игроком встречи. Он выделялся техникой, скоростным дриблингом и создавал моменты для партнеров.

Эндрик принадлежит мадридскому «Реалу», но в завершившемся сезоне нападающий выступал за французский «Лион». Тренер Карло Анчелотти взял игрока на ЧМ-2026, но в первой игре против Марокко он не вышел на поле.

Игроки сборной Бразилии на ЧМ-2026 Фото: Danilo Fernandes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто из фаворитов провалится на ЧМ-2026

По прогнозу ChatGPT и Perplexity, среди фаворитов ЧМ-2026 провалится сборная Англии. Команда Томаса Тухеля обладает великолепным подбором игроков, но регулярно уступает более организованным командам, в частности Франции и Испании. Сильный состав англичан не гарантирует им далекий проход в плей-офф.

Согласно ожиданиям DeepSeek и Qwen, болельщиков разочарует сборная Бразилии. «Селесао» с трудом прошли отборочный турнир. По прогнозу ИИ, Бразилия вылетит в 1/8 или 1/4 финала ЧМ-2026.

Кто станет главным открытием ЧМ-2026

По прогнозу ChatGPT, главным открытием ЧМ-2026 станет полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Он уже известный игрок, но именно мундиаль превратит молодую звезду в лицо целой эпохи.

По версии DeepSeek, главным открытием станет сборная Марокко. Эта африканская страна вышла в полуфинал на прошлом ЧМ-2022 в Катаре. Этот успех не был случайным: у Марокко подросло новое поколение футболистов. DeepSeek считает, что африканская команда дойдет до четвертьфинала турнира.

Qwen считает главным открытием сборную Кабо-Верде. Дебютант чемпионата мира уже сенсационно сыграл вничью с Испанией. Эта африканская команда показывает организованный футбол и может выйти из группы. Также Qwen выделяет сборные ДР Конго, которая сенсационно сыграла вничью с Португалией, и Норвегии.

Perplexity выделил три команды, которые могут приятно удивить на ЧМ-2026. Норвегия может преподнести сюрприз за счет своего сильного состава, Нидерланды регулярно попадают в перечень опасных, но не самых очевидных претендентов. Еще одним открытием ЧМ-2026 может стать Германия. На двух последних турнирах немцы даже не выходили из группы, поэтому не входят в число главных претендентов на победу. Однако за счет стабильной игры команда Юлиана Нагельсманна может удивить.

Эмилиано Мартинес Фото: Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто станет лучшим вратарем ЧМ-2026

ChatGPT и DeepSeek считают, что лучшим вратарем ЧМ-2026 станет испанец Унаи Симон. Qwen и Perplexity прогнозируют, что это будет аргентинец Эмилиано Мартинес. Если команда Месси дойдет до финала, то голкипер снова может стать героем серии пенальти, как это было в решающем матче с Францией на ЧМ-2022.

Сколько матчей ЧМ-2026 прервут из-за погодных условий

Клубный чемпионат мира (КЧМ), прошедший летом 2025 года, стал репетицией для США с точки зрения проведения большого футбольного соревнования. Несколько матчей турнира были отложены из-за погодных условий.

В США действует строгий протокол безопасности для открытых мероприятий, включая спортивные, требующий приостановить игру минимум на 30 минут, если в радиусе восьми миль (около 13 км) ударит молния. Согласно правилам, все болельщики должны покинуть арену. США не стали отказываться от этого протокола на время турнира. В зоне риска из-за погодных условий находятся Майами, Атланта, Хьюстон и Канзас-Сити. Например, на КЧМ из-за надвигающегося урагана футболисты «Бенфики» и «Челси» были вынуждены ждать несколько часов, чтобы доиграть встречу.

Пока ни один матч на ЧМ-2026 не был задержан или прерван из-за погодных условий. По версии ChatGPT, до конца турнира таких игр будет четыре, а по версии Qwen — от трех до пяти. DeepSeek верит, что ни одна встреча не будет прервана из-за погодных условий.

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