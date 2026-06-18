Хет-трик Месси, провал Роналду, расизм и двойник Шакиры: главное на ЧМ-2026

Певица Шакира на церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2026 на стадионе «Ацтека», Мехико, 11 июня 2026 года

На чемпионате мира — 2026 завершился первый тур группового этапа. Как проявили себя звездные футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, какие скандалы произошли на турнире, кто стал главным героем — в материале NEWS.ru.

Месси догнал лучшего бомбардира в истории ЧМ

Действующий чемпион мира Аргентина в первом туре группового этапа сыграла против Алжира и победила со счетом 3:0. Все три гола забил Лионель Месси. Этот хет-трик стал первым для легендарного аргентинца на чемпионатах мира. После первого гола Месси не сдержал слез.

«Я люблю играть в футбол. Это моя страсть с самого детства. Да, я заплакал после первого гола, но это не было связано с футболом. У меня были сложные дни, именно поэтому эмоции были такими сильными. Я благодарен своим товарищам по команде, тренерскому штабу. Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, и видно, что никто ничего просто так не отдает», — сказал Месси.

Теперь в активе легендарного аргентинца 16 забитых мячей на ЧМ. Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе. Месси имеет все шансы обойти Клозе уже на этом турнире.

Роналду провалил первый матч

Португалия не смогла обыграть Демократическую республику Конго. Встреча завершилась со счетом 1:1. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал худшим игроком матча. За всю игру он нанес всего два удара и ни разу не попал в створ ворот. По количеству обводок, острых передач, отборов и перехватов у Роналду одни нули. После финального свистка расстроенный нападающий не остался с партнерами на поле совершать круг почета и приветствовать болельщиков, а в одиночестве направился в подтрибунное помещение.

Роналду нужно убрать из основного состава национальной сборной на ЧМ-2026, поскольку он тормозит команду, заявил NEWS.ru комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, значимость Роналду сегодня намного меньше, чем у Месси.

Криштиану Роналду в матче между Португалией и Демократической Республикой Конго Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Удивился ли я хет-трику Месси? Нет. Его забил лучший игрок мира. Я сильно удивляюсь, когда в основном составе играет Криштиану Роналду, он тормозит команду. Его надо убирать из основы, если португальцы хотят чего-то добиться. Он не нужен на поле. К сожалению, Роналду превратился в обузу, а Месси — по-прежнему системообразующий игрок. Вот в этом и разница», — сказал Губерниев.

Мбаппе и Холанн сделали дубль

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Франции обыграла команду Сенегала со счетом 3:1. Два гола забил Килиан Мбаппе, еще один мяч на счету Брэдли Барколя. У сенегальцев отличился Ибраим Мбайе. Дубль Мбаппе позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции: в его активе 58 забитых мячей, а у экс-нападающего Оливье Жиру — 57. На чемпионатах мира его голы стали 13-м и 14-м. Француз поднялся на третью строчку, сравнявшись с экс-форвардом сборной Германии Гердом Мюллером.

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Месси и Мбаппе обгонят Клозе в таблице лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу.

«Я думаю, у Мбаппе получится догнать Клозе. У французов еще будут матчи, где он сможет себя проявить и забить. Плюс Мбаппе моложе, это не последний чемпионат мира для него, в отличие от Месси, который уже вписал себя в разряд великих и хет-триком в матче против Алжира только это доказал. Месси тоже обгонит Клозе. Я думаю, по итогам чемпионата мира Мбаппе и Месси забьют одинаковое число голов в истории турнира. Вопрос только, кто дальше пройдет. Я думаю, что Аргентина и Франция должны быть в полуфиналах», — сказал Булыкин.

В этой же группе Норвегия разгромила команду Ирака со счетом 4:1. Еще в первой половине встречи дубль оформил главная звезда «викингов» Эрлинг Холанн. Еще один мяч на счету Лео Остигара, а четвертый иракцы отправили в свои ворота. Холанн стал первым игроком из Норвегии, кому удавалось забить два мяча в одном матче на чемпионате мира. Также он продлил свою результативную серию в сборной до 11 матчей. Это мировое первенство стало первым для Норвегии с 1998 года.

Игра Японии и Южной Кореи

В первом туре группового этапа здорово проявили себя сборные Южной Кореи и Японии. Первые одержали волевую победу над Чехией со счетом 2:1 и показали быстрый комбинационный футбол. Япония сыграла вничью 2:2 с крепкой сборной Нидерландов. По ходу матча азиатская команда дважды отыгралась в счете. Многие специалисты считают, что Япония и Южная Корея могут стать главными сюрпризами ЧМ-2026.

Вратарь Кабо-Верде остановил Испанию и стал героем соцсетей

Главная сенсация на старте ЧМ-2026 — Испания не смогла обыграть дебютанта турнира Кабо-Верде. Главным героем встречи стал 40-летний вратарь Возинья. Голкипер отразил семь ударов по своим воротам. После матча он не смог сдержать слез.

Вратарь Кабо-Верде Возинья на ЧМ-2026 Фото: IMAGO/Grzegorz Wajda/Global Look Press

«Я мечтал об этом всю жизнь! Мы так долго этого ждали! Все игроки приложили усилия, и мы очень этому рады. Мы знали, что это будет нелегко, ведь Испания — одна из лучших команд в мире», — сказал Возинья.

Вратарь Кабо-Верде провел блестящий матч против Испании на ЧМ-2026, заявил NEWS.ru экс-голкипер сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили.

«Я был очень удивлен игрой вратаря. Он блестяще сыграл в этом матче, как Яшин в лучшие годы. Он был королем на своей вратарской площадке, успешно выходил на все верховые мячи, ни одного гола не пропустил — или брал намертво, или надежно отбивал. Вот так надо играть вратарям», — отметил Кавазашвили.

Теперь голкипер является самым популярным человеком в Кабо-Верде. Героической игрой Возиньи восхитился весь мир. На данный момент количество его подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) составляет 13,4 млн человек, а до матча с Испанией было в районе 100 тыс. Из скромного голкипера второго дивизиона чемпионата Португалии Возинья в одночасье превратился в глобальный медийный феномен.

Матч Англия — Хорватия

Одним из лучших матчей первого тура группового этапа стал матч Англия — Хорватия. Уже за 45 минут было забито четыре мяча: на дубль Харри Кейна хорваты ответили точным дальным ударом Мартина Батурины и голом Петара Мусы. Первый мяч английский форвард забил с пенальти, причем с первого раза он не сумел переиграть Доминика Ливаковича. Однако голкипер нарушил правила — он вышел за линию ворот при исполнении удара, и у Кейна появилась еще одна попытка. На этот раз нападающий был точен.

Во второй половине встречи англичане прибавили, забили третий гол усилиями Джуда Беллингема и могли бы забить еще, если бы не игра Ливаковича. Хорватский голкипер семь раз спас свою команду, порой он вытаскивал «мертвые» мячи. Вышедший на замену Маркус Рэшфорд установил окончательный счет матча — 4:2.

Какие скандалы произошли на ЧМ-2026

Сборную Англии ограбили на ЧМ-2026. Во время перевозки груза из Флориды на базу команды в Канзас-Сити были украдены бутсы футболистов, официальные мячи турнира и тренировочный инвентарь. Полиция задержала двух подозреваемых в краже.

Сон Хын Мин во время тренировки Фото: Martin Zabala/XinHua/Global Look Press

Футболисты Южной Кореи поддержали своего лидера Сона Хын Мина и бойкотировали общение с прессой после матча с Чехией. Несколько дней назад во время сбора команды в Гвадалахаре появились видео, на которых журналисты высмеивали освобождение нападающего от военной службы. В Южной Корее служба обязательна, но Сон легально получил освобождение после победы на Азиатских играх — 2018.

После игры с Чехией игрок не подошел к корреспондентам. Затем сборная отменила и другие медиамероприятия с участием игроков. Корейская футбольная ассоциация выступила с заявлением, назвав комментарии представителей медиа «неуместными» и признав, что утечка разговоров с тренировочной базы вызвала у команды «шок и разочарование».

Руководителя одной из мексиканских отраслевых организаций Улисеса Берналя уволили с работы после расистского жеста во время ЧМ-2026. Инцидент произошел во время матча между сборными Чехии и Южной Кореи в Гвадалахаре. Корейская блогерша Юн Су Джин снимала реакцию на победу своей команды. В этот момент Берналь за спиной девушки изображал раскосые глаза и смеялся.

Юн Су Джин опубликовала видео с подписью: «Тот случай, когда столкнулась с расизмом на чемпионате мира». Ролик стал вирусным. Позднее появилась информация, что Берналь был уволен.

Австралийский судья Шон Эванс работал в комнате VAR (система видеопомощи арбитрам) на матче Германия — Кюрасао. В трансляцию попал кадр, как он сомкнул большой и указательный пальцы. В разных странах это может означать перевернутый «окей», однако судью обвинили в демонстрации жеста White Power (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Правозащитная организация FARE заявила, что Эванс больше не должен работать на матчах ЧМ-2026. ФИФА открыла дисциплинарное дело, но не нашла нарушений в действиях судьи.

Еще до жеребьевки ЧМ-2026 организационный комитет Сиэтла объявил, что запланированный на 26 июня матч турнира будет посвящен ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В момент анонса никто не знал участников этой игры. После жеребьевки стало понятно: в Сиэтле в этот день в третьем туре группы G встретятся Иран и Египет. Обе команды призывали ФИФА вмешаться, поскольку такие мероприятия противоречат культурным и религиозным ценностям стран. В итоге организация отклонила их просьбу.

Томас Парти Фото: IMAGO/Gareth Evans/Global Look Press

Полузащитника сборной Ганы Томаса Парти не пустили в Канаду на матч против Панамы. В Великобритании футболиста подозревают в изнасиловании четырех женщин в период с 2020 по 2022 год. Парти не признал себя виновным. Он подал апелляцию, но ее не удовлетворили.

Певица Шакира в четвертый раз спела на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Она выступила в ярком желто-фиолетовом костюме и исполнила песню Dai Dai, написанную для турнира совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy. Однако не всем выступление Шакиры пришлось по душе.

В Сети появились мнения, что на церемонии открытия могла выступить двойник певицы. В комментариях пользователи указывают, что не узнали 49-летнюю звезду во время трансляции. Некоторым показалось подозрительным, что артистка была в парике и на протяжении всего шоу не снимала солнцезащитных очков. Шакира опровергла эту информацию и опубликовала ролик с репетиции церемонии открытия.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко исключил версию с двойником Шакиры. По его мнению, такую версию продвигают недоброжелатели певицы.

«Я не думаю, что на открытии выступала дублер Шакиры. Она в хорошей форме как внешне, так и с точки зрения вокала. Шакира сама в состоянии выступить на высоком уровне. Возможно, это происки хейтеров», — сказал Рудченко NEWS.ru.

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