Месси или Мбаппе: кто станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года аргентинский нападающий Лионель Месси сделал хет-трик в матче против Алжира и догнал лучшего бомбардира в истории мундиалей Мирослава Клозе. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола в ворота Сенегала и вошел в топ-3. Кто станет главным бомбардиром ЧМ после первенства в Северной Америке — в материале NEWS.ru.

Как Месси догнал Клозе в списке лучших бомбардиров ЧМ

В первом туре группы J на ЧМ-2026 на стадионе в Канзас-Сити встретились сборные Аргентины и Алжира. Действующие чемпионы мира выиграли со счетом 3:0, а Месси забил все голы своей команды — на 17-й, 60-й и 76-й минутах. Этот хет-трик стал первым для легендарного аргентинца на чемпионатах мира. После первого гола Месси не сдержал слез.

«Я люблю играть в футбол. Это моя страсть с самого детства. Да, я заплакал после первого гола, но это не было связано с футболом. У меня были сложные дни, именно поэтому эмоции были такими сильными. Я благодарен своим товарищам по команде, тренерскому штабу. Первые матчи чемпионата мира всегда сложные, и видно, что никто ничего просто так не отдает», — сказал Месси.

Аргентинец побил множество футбольных рекордов, но, по словам партнера Месси по сборной Родриго Де Пауля, он даже не знает о некоторых из них. Команда сама сообщает Месси о его достижениях и иногда подшучивает над ним.

«Поверьте, Месси даже не знает о большинстве рекордов. Мы сидим в номере, пьем мате и рассказываем ему. Клянусь, он не гонится за индивидуальными рекордами, но в итоге бьет их все», — сказал Де Пауль.

Лионель Месси Фото: Pedro Paulo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теперь в активе легендарного аргентинца 16 забитых мячей на ЧМ. Он сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе.

Как Мбаппе вошел в топ-3 бомбардиров в истории ЧМ

Сборная Франции выступает в группе I. В первом туре «трехцветные» обыграли национальную команду Сенегала со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме: у французов дубль сделал Килиан Мбаппе, еще один мяч на счету Брэдли Барколя. У сенегальцев отличился Ибраим Мбайе. Дубль Мбаппе позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции: в его активе 58 забитых мячей, а у экс-нападающего Оливье Жиру — 57. На чемпионатах мира его голы стали 13-м и 14-м. Француз поднялся на третью строчку, сравнявшись с экс-форвардом сборной Германии Гердом Мюллером.

«Я очень доволен, но у меня будет время подумать о таких вещах попозже, когда завершу карьеру. Сейчас я здесь, и я точно знаю, что я тут делаю и зачем», — сказал Мбаппе после матча.

Кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Месси и Мбаппе обгонят Клозе в таблице лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу, прогнозирует экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, по итогам мундиаля в США, Мексике и Канаде француз и аргентинец забьют примерно одинаковое число голов. Булыкин признался, что удивился хет-трику Месси в матче против Алжира.

«Я думаю, у Мбаппе получится догнать Клозе. У французов еще будут матчи, где он сможет себя проявить и забить. Плюс Мбаппе моложе, это не последний чемпионат мира для него, в отличие от Месси, который уже вписал себя в разряд великих и хет-триком в матче против Алжира только это доказал. Месси тоже обгонит Клозе. Я думаю, по итогам чемпионата мира Мбаппе и Месси забьют одинаковое число голов в истории турнира. Вопрос только, кто дальше пройдет. Я думаю, что Аргентина и Франция должны быть в полуфиналах», — сказал Булыкин.

Килиан Мбаппе Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Месси возглавит список лучших бомбардиров чемпионатов мира после нынешнего мундиаля, считает экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что форвард имеет небольшое преимущество перед конкурентами в виде исполнения стандартов.

«Я думаю, Месси. Мбаппе забьет много, но у Лионеля есть небольшое преимущество. Это самый гениальный футболист в истории. Месси классно бьет штрафные, не говоря уже о пенальти. Я искренне болею и за того, и за другого, и за [Криштиану] Роналду тоже. Просто для меня Месси всегда был, есть и останется величайшим», — сказал Мостовой.

Он раскритиковал болельщиков, которые считают, что 38-летний Месси уже не тот из-за выступлений в американской MLS. Мостовой напомнил, что аргентинец показывает феноменальную статистику.

«Смешно слушать тех, кто говорит, что Месси играет в Америке и уже не тот. А что, в Америке какой-то другой футбол? Там в каждой команде по 15 иностранцев, которым 20–25 лет, а Месси скоро 40 будет. И он там каждый год по 30–40 забивает и отдает еще по 100», — добавил Мостовой.

Мбаппе проявил себя в первом туре не так хорошо, как Месси, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. По его мнению, аргентинец будет лучшим бомбардиром в истории ЧМ после североамериканского мундиаля, но уже на следующем турнире его обгонит француз.

«Кто возглавит — тот молодец. Я ставлю на Месси. Но Мбаппе моложе, у него еще будут чемпионаты мира, поэтому он догонит и перегонит Месси», — сказал Губерниев.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

На какой стадии могут встретиться Мбаппе и Месси

На прошлом мундиале два главных претендента на звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира встретились в финале. Основное время решающего матча ЧМ-2022 завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили друг другу еще по голу, а в серии послематчевых пенальти точнее были аргентинцы — 4:2. На счету Месси два гола в том матче, у Мбаппе — три.

На ЧМ-2026 финал может повториться. Если Аргентина и Франция, которые являются фаворитами в своих группах, выйдут с первых мест, то по сетке плей-офф команды могут встретиться лишь в решающем матче.

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