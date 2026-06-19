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19 июня 2026 в 20:38

Найдено тело подростка, которого унесло течением реки

Спасатели нашли тело подростка, которого унесло течением на реке Марухе в КЧР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спасатели обнаружили тело подростка, которого унесло течением во время купания в Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в канале на платформе МАКС. Погибшего нашли на реке Марухе в двух километрах от места происшествия. Трагедия произошла вблизи станицы Кардоникской.

В ходе проведения поисковых работ на реке Марухе в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристическая группа пропала на высоте почти 3 тыс. км в районе пещеры Дженту в Карачаево-Черкесии. Перед пропажей они подали сигнал SOS. Спустя время семью из трех человек, включая ребенка, удалось обнаружить. С путешественниками провели профилактическую беседу.

До этого стало известно, что спасатели нашли мертвым семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии. Тело ребенка обнаружили в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Труп мальчика передали полиции. Сообщается, что ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет.

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