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19 июня 2026 в 20:16

Депутат отдал мошенникам $1,5 млн

Депутат парламента Турции Коджамаз отдал мошенникам $1,5 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат парламента Турции от оппозиционной «Хорошей партии» (İYİ Parti) Бурханеттин Коджамаз стал жертвой телефонных мошенников, которым передал золото и деньги на более $1,5 млн (110 млн рублей), сообщает телеканал A haber. Народный избранник был уверен, что участвует в операции силовиков.

Мне позвонил человек, представившийся начальником отдела по борьбе с терроризмом в Мерсине. Он заявил, что во время операции у подозреваемых нашли документы с моими данными, а затем убедил меня помочь в расследовании, — рассказал Коджамаз на допросе.

Ранее второклассник в Кузбассе перевел мошенникам деньги с карты матери ради игровой валюты. Женщина потеряла 150 тыс. рублей.

Также жительница Усть-Илимска отдала мошенникам 7,9 млн рублей. Ее пытались переубедить сотрудники банка, полиции и родственники.

До этого управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что мошенники стали обманывать россиян с помощью специального бота, показывающего заработок. При этом вывести показанные там средства не получается.

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