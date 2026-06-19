В ДНР приняли закон о выплатах военнослужащим региона В ДНР ввели компенсации за гибель и ранения бойцов до включения в состав ВС РФ

Народный совет ДНР принял закон о выплатах военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за ущерб здоровью или гибель в результате агрессии Украины, сообщили на сайте парламента. Он коснется участников боевых действий с февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года — даты включения 1-го донецкого армейского корпуса в состав ВС РФ. Глава Минтруда ДНР Алексей Исаев подчеркнул, что цель документа — регламентировать меры соцподдержки.

Проект закона разработан с целью установления мер социальной поддержки военнослужащим ДНР и сотрудникам органов внутренних дел ДНР в виде единовременной компенсационной выплаты за вред жизни и здоровью, причиненный в результате агрессии Вооруженных сил и вооруженных формирований Украины на территории республики, — сказал Исаев.

Военнослужащим ДНР, получившим увечья на СВО с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, положено 3 млн рублей компенсации. Семьям погибших в этот период военных — 5 млн рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что в России нужно расширить круг получателей выплат за гибель участников специальной военной операции. Он уточнил, что на выплаты также должны иметь право взрослые дети, братья и сестры погибших военнослужащих.