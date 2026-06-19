Разочарование в браке, съемки на Украине: как живет актер Никита Панфилов

Разочарование в браке, съемки на Украине: как живет актер Никита Панфилов

Актер Никита Панфилов продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Панфилов

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ.

Панфилов снимался в картинах «Адъютанты любви», «Сладкая жизнь», «Пес», «Лихач», «Грозный», «Акушер», «Лепила», «Папаши», «Положение вещей» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 60 работ.

Что известно о личной жизни Панфилова

Первой женой Никиты Панфилова была коллега Вера Бабенко. После расставания он обвинил бывшую избранницу в измене.

«Я чуть не потерял сознание оттого, что меня предали. Я увидел переписку Веры с другим и все понял. Она говорила, что у них ничего не было, стояла на коленях, плакала», — рассказывал Панфилов.

В 2010 году он женился на Ладе Поярковой, которая работала администратором передачи «Армейский магазин» и набирала участников для проекта. В 2013 году у пары родился сын Добрыня, однако в 2015 году они развелись. По словам Панфилова, это случилось из-за того, что он узнал о неверности Поярковой.

В 2017 году актер женился на стоматологе Ксении Соколовой. Спустя год у пары родилась дочь Аврора. В 2024 году Панфилов и Соколова расстались.

Недавно Панфилов признался, что разочаровался в институте брака. По его мнению, такой формат отношений является настоящим «злом».

«Брак — это ошибка. Людям надо доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать штампом в паспорте», — считает он.

Актер добавил, что больше не будет жениться.

Почему Панфилов не ездит в Крым, комментировал ли СВО

Никита Панфилов не комментировал проведение спецоперации.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — уточнил он.

Актер Никита Панфилов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2019 году Панфилов говорил, что отказался от посещения Крыма, чтобы не потерять роль в сериале «Пес», который снимала украинская телекомпания.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — сказал он.

Также Панфилов жаловался на трудности, связанные с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Украиной. По его словам, ранее он летел до Киева чуть более часа, но после ввода ограничений дорога начала отнимать у него пять часов.

Съемки «Пса» продолжались до 2021 года, после этого проект был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже.

Чем сейчас занимается Панфилов

Никита Панфилов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Физики».

В скором времени также выйдут сериалы «Огонь» и «Коп-звезда» с его участием.

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