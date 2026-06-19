Раскрыты личности туристов, которые перевернулись на катамаране в КЧР Двое мужчин 30 и 52 лет перевернулись на катамаране в Карачаево-Черкесии

Двое туристов из Москвы 30 и 52 лет перевернулись при катании на надувном катамаране на реке Учкулан в Карачаево-Черкесии, сообщает Telegram-канал «112». Оба увлекаются активным отдыхом. Первому удалось спастись, в то время как второго унесло сильным потоком воды. В настоящее время его ищут спасатели.

По данным «112», 30-летний Антон Ж. регулярно участвует в лыжных соревнованиях, а также увлекается велоспортом и бегом на длинные дистанции. 52-летний Дмитрий Р. также является опытным туристом: он покорял горы, ходил в многодневные походы и много путешествовал.

Сплав, в результате которого произошла трагедия, проходил без официальной регистрации. Ранее в мае мужчины уже совершали успешный переход по этой же реке на катамаране.

До этого столкновение круизного катамарана Krilo Eclipse и яхты у берегов хорватского города Сплит привело к гибели трех граждан Чехии. Трагедия произошла на побережье Адриатического моря.