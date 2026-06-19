Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 20:27

Стало известно, что может измениться в семейной ипотеке

В семейной ипотеке могут изменить ставки и лимиты кредитов

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В рамках госпрограммы «Семейная ипотека» обсуждаются возможные изменения ставок и введение дифференцированных лимитов по кредитам в зависимости от числа детей в семье, сообщает «Коммерсант». Рассматриваются также региональные параметры и поправки на состав семьи с учетом площади жилья.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге лимит может сохраниться на уровне 12 млн рублей при ставке до 12% годовых. В регионах — 6 млн рублей при 10%. При двух и более детях лимиты могут вырасти до 15 млн рублей в столицах и 8 млн рублей в регионах при ставках 10% и 8% соответственно.

Базовая ставка в 6% может действовать при первоначальном взносе свыше 50%, либо для многодетных семей. Также обсуждаются ограничения по возрасту детей и возможная отмена комбинированной ипотеки.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки могут предусматривать увеличение максимального размера кредита. По его словам, корректировки программы ожидаются с 1 июля.

Общество
ипотеки
госпрограммы
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найдено тело подростка, которого унесло течением реки
Ребенок пострадал при атаке ВСУ в Брянской области
Стало известно, что может измениться в семейной ипотеке
Назван процент россиян, которые хотели бы возрождения СССР
Депутат отдал мошенникам $1,5 млн
Калининградец сел за поддержку ВСУ «рублем»
«Все время плачет»: сестра Дятлова требует возбудить новое уголовное дело
«Из трубы я вышел первым»: пулеметчик «Ахмата» о «Потоке» и бегстве ВСУ
Похороны матери Хворостовского, новая ставка ЦБ, допвыплаты: что дальше
Деревянко рассказал о роли жены в выборе своего гардероба
«Она хотела бы»: Деревянко раскрыл детали супружеской жизни
Потеря проектов, алкоголь, суды за сына: как живет актер Павел Прилучный
Актер Деревянко ответил, кто отвечает за бюджет в семье
Мерц раскрыл, кто должен сыграть важную роль в переговорах с РФ по Украине
В СФ сообщили о работе над Российско-Азербайджанским университетом в Баку
Политолог предположил, с чего может начаться ядерная война
Саммит Россия — АСЕАН: Москва становится главным торговым партнером в Азии
В Госдуме назвали способ пресечь атаки украинских БПЛА на Россию
В Европе подтвердили попытки наладить контакт с Россией
В московской квартире загорелся электровелосипед
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.