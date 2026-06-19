Стало известно, что может измениться в семейной ипотеке В семейной ипотеке могут изменить ставки и лимиты кредитов

В рамках госпрограммы «Семейная ипотека» обсуждаются возможные изменения ставок и введение дифференцированных лимитов по кредитам в зависимости от числа детей в семье, сообщает «Коммерсант». Рассматриваются также региональные параметры и поправки на состав семьи с учетом площади жилья.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге лимит может сохраниться на уровне 12 млн рублей при ставке до 12% годовых. В регионах — 6 млн рублей при 10%. При двух и более детях лимиты могут вырасти до 15 млн рублей в столицах и 8 млн рублей в регионах при ставках 10% и 8% соответственно.

Базовая ставка в 6% может действовать при первоначальном взносе свыше 50%, либо для многодетных семей. Также обсуждаются ограничения по возрасту детей и возможная отмена комбинированной ипотеки.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки могут предусматривать увеличение максимального размера кредита. По его словам, корректировки программы ожидаются с 1 июля.