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16 июня 2026 в 12:38

В ГД ответили, как улучшить программу получения земли на Дальнем Востоке

Панеш призвал создать центры сопровождения для переехавших на Дальний Восток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил создать специализированные центры сопровождения для участников программы «Дальневосточный гектар», чтобы помочь им с оформлением документов и консультациями. В беседе с NEWS.ru он отметил, что также необходимо обязать субъекты РФ развивать инфраструктуру на наиболее востребованных территориях.

Как можно улучшить программу «Дальневосточный гектар»? Необходимо создать центры сопровождения «гектарщиков», чтобы там проводили консультации, помогали с документами. Следует обязать регионы развивать инфраструктуру на востребованных территориях. Создать единый актуальный реестр участков, чтобы избежать кадастровых ошибок. Разрешить передачу земли по наследству до истечения пяти лет. Ввести налоговые каникулы на три года для новых домов. Продлить срок освоения до семи-девяти лет для территорий без доступа к сетям, — пояснил Панеш.

Он отметил, что сама программа стартовала еще в 2016 году и распространяется на 11 дальневосточных регионов и арктические территории. По словам депутата, получить земельный участок бесплатно могут граждане старше 18 лет.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. Государство дает гражданину до одного гектара в безвозмездное пользование на пять лет. Если земля освоена, участок можно оформить в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду. Получить гектар может любой россиянин старше 18 лет. Семьи и группы до 10 человек могут взять массив до 10 гектаров. Участки выдаются во всех 11 регионах Дальнего Востока, а также в Арктической зоне. Что можно делать на гектаре? Строить жилые дома, магазины, кафе. Заниматься сельским хозяйством, животноводством. На лесных участках — строить базы отдыха, заготавливать древесину, собирать ягоды, — заключил Панеш.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что можно бесплатно получить участок земли или дачу от государства. По его словам, например, на земельный участок могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми.

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