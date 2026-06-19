Назван процент россиян, которые хотели бы возрождения СССР «Общественное мнение»: почти половина россиян хотели бы воссоздания СССР

Почти половина россиян (46%) хотели бы возрождения СССР, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», представленных на его сайте. Исследование было проведено с 5 по 7 июня среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов РФ.

Большинство опрошенных (73%) выразило уверенность, что на сегодняшний день воссоздание СССР невозможно, и только 16% верят в реалистичность такого сценария. Около 24% не жалеют о распаде Советского союза.

На вопрос о том, возможно ли в обозримом будущем объединение бывших республик СССР в единое государство, половина россиян (51%) ответили положительно. 24% из опрошенных выразили мнение, что вероятно частичное объединение. Большинство респондентов также считает, что лучше всего у России складываются отношения с Белоруссией (83%). Далее по списку идут Казахстан (50%), Узбекистан (33%), Таджикистан (26%) и Кыргызстан (22%).

По мнению опрошенных, больше всего от распада Советского союза выиграли Белоруссия (53%), Россия (44%) и Казахстан (35%). Все остальные бывшие республики преимущественно проиграли.

Ранее ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский предположил, что ядерная война может начаться не с массированных запусков, а с локального конфликта. По его словам, боевые действия могут развернуться, к примеру, между Индией и Пакистаном.