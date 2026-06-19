Политолог предположил, с чего может начаться ядерная война Политолог Громский: ядерная война начнется с локального конфликта

Ядерная война может начаться не с массированных запусков, а с локального конфликта, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. По его словам, боевые действия могут развернуться, к примеру, между Индией и Пакистаном.

Перспективы ядерной войны со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки системно изучаются и прогнозируются экспертами, в том числе независимыми. Если все же предположить возможность использования ядерного оружия, то это скорее будут локальные конфликты с применением тактического ядерного оружия (ТЯО). Ядерная война начнется не с массированных пусков, а с локального конфликта — например, формата Индия — Пакистан, — пояснил он.

При этом Громский не исключил противостояния и между США и Россией. Однако речь в таком случае, полагает эксперт, может идти о применении тактического ядерного оружия.

Это может произойти, если кому-то в европейских странах в голову придет заблокировать или вообще уничтожить Калининградскую область или какие-то территории Балтийского морского бассейна. Но всеобщего конца света не случится, — добавил аналитик.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина предупредила, что атаки ВСУ на станцию создают угрозу ядерной безопасности разных стран, в том числе европейских. Она отметила, что опасны не только удары по инфраструктуре станции, но и давление на людей, работающих там.