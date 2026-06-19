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19 июня 2026 в 22:01

МИД добивается возвращения 11 задержанных в Азербайджане россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МИД России совместно с профильными ведомствами ведет работу по возвращению на родину 11 российских граждан, находящихся в Азербайджане, сообщила «Ведомостям» представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Баку поддерживает постоянный контакт с соотечественниками и их родственниками.

Вопрос их возвращения неоднократно поднимался в ходе переговоров с азербайджанской стороной на разных уровнях, указала Захарова. Она отметила, что российская сторона подчеркивала важность скорейшего освобождения граждан РФ. По ее словам, такой шаг мог бы способствовать полной нормализации двусторонних отношений и дальнейшему развитию взаимодействия между странами.

Ранее Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор в отношении восьмерых граждан России. Об их задержании стало известно 1 июля 2025 года, местные власти связали их с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями.

Захарова тогда заявила, что Москва рассчитывает на скорейшее освобождение россиян, задержанных в Баку. По ее словам, российская сторона поддерживает постоянный контакт с их адвокатами.

Россия
Азербайджан
МИД РФ
Мария Захарова
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МИД добивается возвращения 11 задержанных в Азербайджане россиян
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