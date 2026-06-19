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19 июня 2026 в 21:42

Рособрнадзор не признал ошибку в ЕГЭ по информатике

Рособрнадзор опроверг информацию об ошибке в задании ЕГЭ по информатике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Информация об опечатке в пятом задании единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Представители ведомства отметили, что ошибка была допущена в примере, однако она ни на что не повлияла.

Опечатка допущена в примере, а само задание сформулировано полностью корректно и решаемо. Остальные ошибки и опечатки, о которых сообщалось в ряде Telegram-каналов, не подтвердились, — говорится в сообщении.

Об опечатке в задании ЕГЭ по информатике сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Она опубликовала скриншоты учеников, где они рассказали о «технической неточности», как ее назвали в ФИПИ. В пятом задании был написан пример алгоритма с неверным результатом.

Ранее стало известно, что российские выпускники массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, называя экзамены этого года самыми провальными за последнее время. Недовольство вызвали опечатки в заданиях, оцениваемых высокими баллами, а также ошибки в ряде предметов.

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