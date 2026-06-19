В СФ сообщили о работе над Российско-Азербайджанским университетом в Баку

В СФ сообщили о работе над Российско-Азербайджанским университетом в Баку Сенатор Яцкин: РФ и Азербайджан ускорят создание совместного университета в Баку

Россия и Азербайджан продолжают работу над созданием нового совместного университета в Баку на базе Санкт-Петербургского государственного университета, сообщил первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Яцкин. Инициатива была предложена президентом России Владимиром Путиным в августе 2024 года во время государственного визита в Азербайджан и получила поддержку со стороны президента Ильхама Алиева, передает издание «Москва — Баку».

Среди конкретных проектов, которые мы обсудили, — создание Российско-Азербайджанского университета на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Этот проект имеет для нас особое значение, — сказал Яцкин.

В ходе обсуждения проекта парламентарии провели мониторинг его реализации и призвали профильные структуры обеих стран ускорить утверждение дорожной карты, подчеркнул сенатор.

Ранее председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с Яцкиным, прибывшим в Азербайджан для участия в 24-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Стороны отметили, что комиссия служит важной площадкой для развития парламентского диалога и обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений.