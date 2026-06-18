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18 июня 2026 в 16:08

Россия и Азербайджан обсудили укрепление межпарламентских связей

Азербайджан, Баку Азербайджан, Баку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации России Андреем Яцкиным, прибывшим в Азербайджан для участия в 24-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу парламента. Стороны отметили, что комиссия служит важной площадкой для развития парламентского диалога и обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений.

Было подчеркнуто успешное развитие связей между законодательными органами двух стран. Регулярные контакты на уровне спикеров и депутатов способствуют укреплению межгосударственного взаимодействия.

Ранее Яцкин сообщил, что российская сторона намерена приступить к формированию нового документа по межпарламентскому взаимодействию с Азербайджаном, рассчитанного на 2027–2028 год. Он выступил на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным собранием РФ и напомнил, что на период 2024–2026 годов аналогичная дорожная карта уже действует.

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