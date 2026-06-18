Яцкин анонсировал подготовку дорожной карты сотрудничества Москвы и Баку

Российская сторона планирует начать разработку новой дорожной карты межпарламентского сотрудничества с Азербайджаном на 2027–2028 годы, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин. Сенатор, выступая на 24-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным собранием РФ, отметил, что на 2024–2026 годы такая карта имеется, передает ТАСС.

У нас есть дорожная карта <…> на 2024–2026 годы. Когда мы будем проводить очередное заседание межпарламентской комиссии, рассчитываю, что мы уже подготовим дорожную карту на следующий период — 2027–2028 годы, — сказал Яцкин.

Он подчеркнул необходимость своевременного начала этой работы и поручения профильным структурам парламентов обеих стран подготовить свои предложения. Говоря о включенных в повестку заседания межпарламентской комиссии вопросах образования и здравоохранения, сенатор отметил, что данная тематика имеет большое значение как для гуманитарного сотрудничества, так и для развития человеческого потенциала в целом.

Ранее первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов заявил, что взаимодействие между Баку и Москвой в областях науки, образования и здравоохранения набирает обороты и соответствует национальным интересам обеих стран. По словам политика, ведущую роль в двусторонних отношениях играет кооперация университетов, реализация совместных образовательных программ и растущая академическая мобильность студентов.