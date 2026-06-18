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18 июня 2026 в 10:21

В Азербайджане рассказали об укреплении гуманитарного сотрудничества с РФ

Ахмедов: гуманитарное сотрудничество укрепляет доверие между Азербайджаном и РФ

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Сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере науки, образования и здравоохранения последовательно развивается и отвечает общим интересам двух стран, сообщил на 24-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов. По его словам, которые приводит Report, ключевым аспектом двусторонних связей является партнерство вузов, внедрение программ двойных дипломов и рост студенческой мобильности.

Обсуждение этих вопросов станет важным фактором дальнейшего развития межпарламентского диалога, укрепления гуманитарного взаимодействия, расширения научно-образовательных обменов и углубления сотрудничества в сфере здравоохранения, — подчеркнул Ахмедов.

Он подчеркнул, что важную роль в укреплении образовательных связей играют филиалы российских вузов в Азербайджане. Ахмедов добавил, что последовательное развитие взаимодействия в этих направлениях укрепляет доверие между профессиональными сообществами Азербайджана и России и создает прочную основу для дальнейшего расширения партнерства между двумя странами.

До этого Ахмедов заявил, что азербайджано-российские отношения основываются на прочных традициях добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, по его словам, межпарламентский диалог оставался важным инструментом дальнейшего развития двусторонних связей.

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