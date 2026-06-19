ООН выступила за языковую свободу после решения Украины ООН выступила за языковую свободу после решения Украины исключить русский язык

Организация Объединенных Наций выступает за языковую свободу и поддерживает разнообразие языков, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, в организации придерживаются принципиальной позиции по вопросам культурного и языкового многообразия.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите на территории Украины. После вступления документа в силу украинская сторона больше не распространяет на русский язык положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена добиться полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, против которых украинские власти развязали открытый террор. По его словам, это одно из условий прочного мира на Украине.

Также в докладе МИД России «О ситуации с правами человека на Украине» сообщалось, что страна занимает первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. По состоянию на декабрь 2022 года только Степану Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.