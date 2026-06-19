Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 22:30

ООН выступила за языковую свободу после решения Украины

ООН выступила за языковую свободу после решения Украины исключить русский язык

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Организация Объединенных Наций выступает за языковую свободу и поддерживает разнообразие языков, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, в организации придерживаются принципиальной позиции по вопросам культурного и языкового многообразия.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите на территории Украины. После вступления документа в силу украинская сторона больше не распространяет на русский язык положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена добиться полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, против которых украинские власти развязали открытый террор. По его словам, это одно из условий прочного мира на Украине.

Также в докладе МИД России «О ситуации с правами человека на Украине» сообщалось, что страна занимает первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. По состоянию на декабрь 2022 года только Степану Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.

Мир
Украина
Россия
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские саблистки взяли золото чемпионата Европы
В ЕС заговорили о мандате на переговоры с Россией
Народный артист СССР Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт
Два человека погибли и четверо пострадали при атаках ВСУ в ДНР
Пожилой житель Энергодара получил ранение после удара БПЛА
Президент Польши лишил Зеленского высшей награды из-за скандала с УПА
Кабмин РФ запустил эксперимент с самоходными машинами
ООН выступила за языковую свободу после решения Украины
Россия будет передавать генетические данные за границу
«Никакой Украины нет!»: пророчество Жириновского о будущем величии России
В Англии столкнулись два пассажирских поезда
МИД добивается возвращения 11 задержанных в Азербайджане россиян
В Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА
Разочарование в браке, съемки на Украине: как живет актер Никита Панфилов
Рособрнадзор не признал ошибку в ЕГЭ по информатике
Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной Лерчек
Раскрыты личности туристов, которые перевернулись на катамаране в КЧР
Дождь со снегом и заморозки до -10 градусов: погода в Москве в начале зимы
«Не поклонник»: Трамп сделал признание об Украине
Подросток на электромопеде сбил девочку в Москве
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.