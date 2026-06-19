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19 июня 2026 в 21:33

Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной Лерчек

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в представлении ИИ Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в представлении ИИ Фото: Александра Погиба/Иллюстрация NEWS.ru/Cоздано ИИ
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Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), сообщил Telegram-канал «112». По его данным, защита блогера спокойно воспринимает действия надзорного органа.

Поводом для новых разбирательств стали походы Лерчек в зал после прохождения химиотерапии. Некая заявительница попросила проверить блогершу. Общественность сомневается в серьезности заболевания, о чем люди пишут в комментариях под постами Чекалиной в соцсетях.

Ранее дело блогера Лерчек о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам передали другому судье. Поводом для назначения новой судебно-медицинской экспертизы стала активная светская жизнь Чекалиной.

До этого возлюбленный блогерши Лерчек Луис Сквиччиарини заявил в соцсетях, что часть желудка блогерше не могут удалить, так как это способно усугубить ситуацию с метастазами. Он отметил, что пока не знает, какое лечение мать его ребенка ждет после химии.

Также адвокат Александр Бенхин заявил, что прокуратура может привлечь блогершу к дополнительным следственным действиям в рамках повторной проверки ее состояния здоровья. По его мнению, у надзорного ведомства уже имелись веские основания подозревать неладное в истории с онкологическим диагнозом медиаперсоны.

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Повторная экспертиза подтвердила диагноз онкобольной Лерчек
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