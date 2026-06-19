«Спутник оглох». Россия научилась глушить Starlink: ВСУ оставят без «глаз»

Российские инженеры создали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенный для подавления систем спутниковой связи Starlink, используемых ВСУ. Об успешном применении такой разработки сообщают военные корреспонденты, однако Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, система особенно пригодится в тылу для защиты от атак БПЛА. Как работает «Волна Купол Гарант» — в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ научились глушить Starlink

О появлении у российских войск комплекса РЭБ, способного глушить Starlink, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Его авторы утверждают, что разработка под названием «Волна Купол Гарант» состоит из нескольких прицепов с установленными на них спутниковыми тарелками.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил, что такие устройства уже установлены в зонах наибольшей опасности атак украинских БПЛА и способны закрыть от воздушных угроз пространство площадью в 20 кв. км. Репортер отметил, что оборудование полностью произведено в России. Министерство обороны эту информацию пока не прокомментировало.

Однако о предполагаемом применении «Волны» сообщают и на Украине. Советник главы МО республики по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов в своих соцсетях написал:

Глобальная спутниковая связь Starlink Фото: Science Photo Library/imago-images/Global Look Press

«Технически спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14–14,5 гигагерца. Этот диапазон поделен на восемь каналов шириной 62,5 мегагерца каждый. Россияне условно взяли восемь спутниковых тарелок, направили их на спутник, и каждая тарелка передает препятствие на своем канале. Все. Спутник „оглох“».

Какие объекты может защитить «Волна Купол Гарант»

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru отметил, что ключевая задача «Волны» — остановить атаки украинских БПЛА на Россию. По его словам, комплекс, по сути, создает защитный купол над стратегически важными объектами. При этом в его применении есть свои нюансы.

«Использовать его можно только на определенном удалении от линии фронта, ведь комплекс довольно громоздкий. Размещать „Волну“ на линии боевого соприкосновения нецелесообразно, так как ее смогут обнаружить», — пояснил он.

При этом в тылу, полагает аналитик, «Волна Купол Гарант» вполне способна защитить объекты, сопоставимые по размерам, например, с Московским нефтеперерабатывающим заводом.

«Но наше новое средство радиоэлектронной борьбы пока еще только предстоит опробовать в условиях реальной боевой обстановки», — подчеркнул Кнутов.

Чем «Волна» опасна для Starlink

Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что площадь эффективного покрытия комплекса «Волна Купол Гарант» увеличивается. Поэтому в перспективе можно говорить о создании на определенных участках фронта радиоэлектронного «колпака». При этом канал утверждает: система способна не только «оглушать» спутники Starlink, но и повреждать их. В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

«В конечном итоге электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения», — пишут авторы.

Военный аналитик Дмитрий Дрозденко в беседе с NEWS.ru отметил, что проверить эту информацию не представляется возможным.

«Так это или нет, знают только Илон Маск и его команда. У нас никто к их спутникам не подлетает и не проверяет, сгорели в них микросхемы или нет», — пояснил он.

Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт добавил, что полностью уничтожить Starlink можно кинетическим или электромагнитным воздействием. Проще говоря, механическим ударом или «поджарив» спутник, как в микроволновке. Предполагается, что «Волна» действует иначе: она, вероятно, нащупывает канал передачи информации между станцией и беспилотным летательным аппаратом и пытается его подавить. При этом Дрозденко обратил внимание на важный момент.

«Современные БПЛА летают не только по Starlink, для этого есть и иные системы навигации. В дрон, например, можно закачать изображение местности. В полете беспилотник через камеры видит изображение, сравнивает его с картиной из, скажем, Google-карт и так ориентируется», — объяснил собеседник.

Кроме того, дроны используют и мesh-сети, когда каждый из них встроен в единую сеть Wi-Fi. Группа БПЛА летит, передавая друг другу интернет, с помощью которого ориентируется в пространстве.

Но, даже несмотря на многообразие технологий, средства вроде «Волны» российским войскам необходимы, подчеркнул Дрозденко.

«Комплекс вполне способен защитить критически важные объекты, разорвав сигнал между БПЛА и спутником Starlink», — указал он.

Аналитик считает, что России сейчас необходимо создавать не только «щит» от БПЛА, но и «меч» в виде собственной спутниковой системы. Она уже находится в разработке и получила название «Рассвет». Первые 16 спутников успешно вывели на орбиту 23 марта.

Начало коммерческой эксплуатации «Рассвета» запланировано на 2027 год. К этому времени количество спутников планируется довести до 250 с последующим увеличением группировки до 900 аппаратов. Президент РФ Владимир Путин недавно отметил, что российская система «ни в чем не уступает Starlink», а в чем-то даже превосходит.

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