«Она хотела бы»: Деревянко раскрыл детали супружеской жизни

Актер Павел Деревянко на открытии совместного с супругой Зоей Фуць бутика FABZPRO поделился, что в их паре отсутствует ревность. По его словам, он полностью доверяет жене, передает корреспондент NEWS.ru.

Я Зою, скажем так, вообще не ревную. Вообще. Потому что я доверяю ей. Она хотела бы, чтобы я ревновал, но я не ревную, — сказал Деревянко.

Фуць заявила, что в их отношениях сейчас действительно нет ревности. Она уточнила, что не дает поводов для нее.

Зою Фуць впервые заметили рядом с Деревянко в 2021 году. Пара долго скрывала свои отношения, но в 2024 году публично подтвердила роман и начала вместе появляться на мероприятиях. Прежде избранница Деревянко жила в Красноярске и была замужем, у нее двое сыновей от первого брака. Актер поделился, что свадьба стала для него значимым событием, и отметил, что после этого их отношения стали более спокойными и крепкими.

Ранее Деревянко заявил, что за бюджет в семье отвечает он. Зоя добавила, что каждый контролирует расходы сам.