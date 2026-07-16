Звезда «Глухаря» объяснила смысл поездки Павла Деревянко в Донбасс

Актриса Виктория Тарасова рассказала в интервью NEWS.ru, что ее коллега Павел Деревянко многое переосмыслил после поездки в зону СВО. По ее словам, в Донбассе актер оказывал помощь военнослужащим ВС РФ и мирным жителям.

Многие плохо отнеслись, к тому, что он [Павел Деревянко] выложил черный квадрат в 2022 году. Паша сам ко мне обратился, попросив, чтобы я его свозила в Донбасс. Он помог и военным, и детям. Сам окунулся в происходящее и, думаю, многое переосмыслил, — рассказала звезда сериала «Глухарь».

Сама Тарасова помогает Донбассу с 2016 года. Она призналась, что ее потрясло горе людей, живущих под обстрелами, и гибель детей.

Впервые я поехала в Донбасс в 2016 году. Я будто бы попала в Великую Отечественную войну. Там с каждым днем жертв становилось все больше, в том числе дети гибли. Меня потрясло горе местных жителей, которые всем подъездом варили суп из того, что есть, — вспомнила собеседница.

Ранее Тарасова рассказала, что отказалась от съемок из-за сомнительного сценария будущей картины. По мнению артистки, в современном кинематографе есть много лент, которые не следовало бы выпускать на экраны.